Используя сына, чиновник из Башкирии похитил больше миллиона рублей

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Преступление, совершенное чиновником раскрыли следователи в Татышлинском районе республики. Бывшего руководителя подозревают в присвоении денежных средств в очень крупном размере, а также в служебном подлоге. Мужчина придумал хитрую схему, которой пользовался на протяжении девяти лет. У сына имелась небольшая автомастерская, так вот, глава сельского поселения давал указания своим сотрудникам, чтобы они составляли акты о якобы ремонте и обслуживании служебных автомобилей у него.
Далее подозреваемый сам лично за своего отпрыска расписывался и сдавал документы в бухгалтерию, которая выписывала средства на указанные счета.
Таким образом, должностное лицо получило более миллиона рублей. Деньги он тратил на свое усмотрение. Сейчас мужчина под следствие и в отношении него проводится работа. Не исключено, что первоначальная схема может быть изворотливее, чем была изначально.