Используя сына, чиновник из Башкирии похитил больше миллиона рублей

Преступление, совершенное чиновником раскрыли следователи в Татышлинском районе республики. Бывшего руководителя подозревают в присвоении денежных средств в очень крупном размере, а также в служебном подлоге. Мужчина придумал хитрую схему, которой пользовался на протяжении девяти лет. У сына имелась небольшая автомастерская, так вот, глава сельского поселения давал указания своим сотрудникам, чтобы они составляли акты о якобы ремонте и обслуживании служебных автомобилей у него.