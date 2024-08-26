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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Используя сына, чиновник из Башкирии похитил больше миллиона рублей

Используя сына, чиновник из Башкирии похитил больше миллиона рублей

26 августа 2024, 07:25
Фото: 1MI
Хитрой схеме руководителя сельского поселения удивились даже следователи, сообщает СУ СК РФ по РБ.

Преступление, совершенное чиновником раскрыли следователи в Татышлинском районе республики. Бывшего руководителя подозревают в присвоении денежных средств в очень крупном размере, а также в служебном подлоге. Мужчина придумал хитрую схему, которой пользовался на протяжении девяти лет. У сына имелась небольшая автомастерская, так вот, глава сельского поселения давал указания своим сотрудникам, чтобы они составляли акты о якобы ремонте и обслуживании служебных автомобилей у него.

Далее подозреваемый сам лично за своего отпрыска расписывался и сдавал документы в бухгалтерию, которая выписывала средства на указанные счета.

Таким образом, должностное лицо получило более миллиона рублей. Деньги он тратил на свое усмотрение. Сейчас мужчина под следствие и в отношении него проводится работа. Не исключено, что первоначальная схема может быть изворотливее, чем была изначально.

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