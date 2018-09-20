Чиновников и госслужащих ждет солидная прибавка к зарплате

Согласно планам правительства, в 2019 году на «материальную мотивацию» чиновников будет направлено из федерального бюджета 138,6 миллиарда рублей (на 39 млрд больше, чем планировалось ранее). В 2020 году на эти цели будет направлено 208,9 миллиардов рублей (на 109 млрд больше, чем планировалось). В 2021 году предусмотренная сумма еще больше: 284,4 миллиарда рублей.