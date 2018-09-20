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Чиновников и госслужащих ждет солидная прибавка к зарплате

20 сентября 2018, 10:56
Будут увеличены зарплаты, премии и пенсионное обеспечение.

Правительство России планирует резко увеличить так называемую «материальную мотивацию» чиновников разного уровня. Связано это, по всей видимости, с необходимостью эффективной реализации мероприятий, предусмотренных новыми «майскими» указами президента. В частности, речь идет о национальных проектах, за участие в реализации которых, в том числе, и предусмотрено дополнительное стимулирование чиновников и госслужащих разного уровня. Об этом пишет издание РБК.

Согласно планам правительства, в 2019 году на «материальную мотивацию» чиновников будет направлено из федерального бюджета 138,6 миллиарда рублей (на 39 млрд больше, чем планировалось ранее). В 2020 году на эти цели будет направлено 208,9 миллиардов рублей (на 109 млрд больше, чем планировалось). В 2021 году предусмотренная сумма еще больше: 284,4 миллиарда рублей.

Суммы, предусмотренные на 2020-2021 годы, будут направлены на поэтапное увеличение постоянной части зарплаты чиновников и госслужащих, на материальное стимулирование, а также на пенсионное обеспечение. Всего за два года федеральному бюджету это обойдется почти в полтриллиона рублей – 493 миллиарда.

Издание сообщает со ссылкой на Росстат о том, что в 2017 году средняя зарплата госслужащих в федеральных органах равнялась 118,8 тысячам рублей.

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