Экс-гендиректор «Мовисты», сотрудничавший с правительством РБ, останется в СИЗО

Как сообщили в СК по РБ, поводом для уголовного преследования стала поставка контрафактного оборудования в медицинские учреждения. По мнению следователей, с августа по декабрь 2022 года УКС РБ заключило 4 госконтракта на поставку аппаратов УЗИ. Общая сумма сделок превысила 57 млн рублей. По одной из версий, речь может идти о договорах с ООО «Медлэнд» — дочерней фирме компании «Медтехника».