Экс-гендиректор «Мовисты», сотрудничавший с правительством РБ, останется в СИЗО

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Экс-гендиректор компании «Мовиста» Александр Советников, чья компания ранее заключила с правительством Башкирии контракт на проведение модернизации трамвайной системы Уфы, останется в СИЗО. По данным портала, 21 февраля Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания Советникова в СИЗО до 23 мая 2024 года.
В конце марта в областном суде состоялось рассмотрение апелляции экс-гендиректора. Сторона защиты просила отправить Советникова под домашний арест либо избрать запрет определенных действий. Однако суд отказал в смягчении меры пресечения.
Экс-гендиректор является фигурантом двух уголовных дел:
Александра Советникова арестовали еще в мае 2023 года. По версии следствия, он передал взятку в размере 1,6 млн рублей за оказание покровительства его организации во время работы в Ярославле в сфере общественного транспорта.
Как считает следствие, взятки от Советникова получили экс-глава ярославского Минтранса Татьяна Черемных, экс-гендиректор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский. Всего госслужащим передали 1 миллион 605 тысяч 453 рубля, сообщает properm.ru. В настоящий момент все они находятся в СИЗО.
Как сообщал Mkset, в ноябре 2023 года правительство Башкирии и компания «Группа Мовиста» подписали соглашение о развитии электрического транспорта в республике. В частности, документ предусматривает модернизацию трамвайной системы Уфы. Общий объем инвестиций оценивают в 20,6 млрд рублей, при этом часть средств планируется привлечь через государственно-частное партнерство.
Модернизация, согласно планам властей, должна была пройти в два этапа. В рамках первого этапа, который включает южную часть города, планировалось провести реконструкцию 37,4 км трамвайных путей и построить новую трамвайную линию протяженностью 1,8 км по улице Ленина для соединения улицы Революционной с бульваром Ибрагимова. На первом этапе реализации проекта планируется выделить 20,6 млрд рублей на строительство нового трамвайного депо, реконструкцию 10 тяговых подстанций и закупку 60 современных низкопольных односекционных трамваев.
Напомним, днем ранее стало известно, что правоохранители задержали руководителя государственного казённого учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС РБ) Инну Иксанову. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Как сообщили в СК по РБ, поводом для уголовного преследования стала поставка контрафактного оборудования в медицинские учреждения. По мнению следователей, с августа по декабрь 2022 года УКС РБ заключило 4 госконтракта на поставку аппаратов УЗИ. Общая сумма сделок превысила 57 млн рублей. По одной из версий, речь может идти о договорах с ООО «Медлэнд» — дочерней фирме компании «Медтехника».