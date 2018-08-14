Земельный вопрос испортил их: в Башкирии вместо спорткомплекса построили коттеджи

Ну так вот, никакого спортивного комплекса в том районе нет и в ближайшее время не будет, потому что там… Как вы думаете, что удобно и выгодно построить в престижном районе города на окраине, вдалеке от заводов и шоссейных дорог, но недалеко от самой городской инфраструктуры, с чистым воздухом? Ну конечно! Устроить там местную Рублевку – понастроить коттеджей.