Земельный вопрос испортил их: в Башкирии вместо спорткомплекса построили коттеджи

В последнее время (годы) довольно часто, почти трендом стало вольное на свое усмотрение чиновниками использование земельных ресурсов: то туда не по назначению землю оформят, то знакомым да родственникам по подложным документам участков навыделяют. Ну могут, поэтому вытворяют всякие фокусы с землей. Прямо по Жванецкому почти: «Что охраняешь, то имеешь и еще с друзьями делишься!».
Иногда все заканчивается уголовными делами, как, например, с чиновниками администрации Уфы, которые, по версии следствия, незаконно изменили назначение земельного участка, предназначенного для строительства теннисного корта, и отдали на строительство жилых домов, причинив бюджету ущерб почти в 200 миллионов рублей.
Похожая на зеркальную ситуация, прямо точь-в-точь развивается сейчас в Нефтекамске. Есть в этом городе земельный участок, на котором планировалось до недавнего времени строительство спортивного сооружения. Ну как планировалось. Просто иного быть не могло: в Росреестре, ведущем учет всей родной земли, записано: «Для объектов общественно-делового значения. Разрешенное использование: для проектирования и строительства спортивного комплекса».
Спорт сейчас в тренде, да и горожанам удобно: новый спорткомплекс должен был располагаться в черте города, хоть и на окраине, добираться до него очень удобно. А то что на окраине, так это и лучше: вдалеке от промзоны, чистый воздух. Красота.
Ну так вот, никакого спортивного комплекса в том районе нет и в ближайшее время не будет, потому что там… Как вы думаете, что удобно и выгодно построить в престижном районе города на окраине, вдалеке от заводов и шоссейных дорог, но недалеко от самой городской инфраструктуры, с чистым воздухом? Ну конечно! Устроить там местную Рублевку – понастроить коттеджей.
Так если в Уфе хоть озаботились переводом земли из одного разрешенного назначения в другой, то в Нефтекамске даже этого не сделали.
- Строительство коттеджей началось примерно в 2017 году, уже около 5 домов построили, – говорит Владимир Захаров, местный общественный деятель.
По оценкам жителей Нефтекамска, стоимость одного только земельного участка под строительство коттеджа в этой местности равно примерно 1 миллиону рублей. А коттедж с участком будет стоить примерно 3-4 миллиона рублей. Как видно по фото на обложке, купить можно уже сегодня.
- Я бы предостерег от покупки. Будущие жильцы же намучаются потом с оформлением разрешения на строительство на этой земле. Я недавно разговаривал с одним работником прокуратуры Нефтекамска, он заявил, что замглавы города (один из замов - прим.) пытался изменить назначение земельного участка, но ему не дали. Интересно, что на строительство домов-то кто-то дал разрешение, – говорит общественник Владимир Захаров.
На самом деле нам всем показалось. Потому что, ну сами посмотрите на фотографии, что вы видите? Коттеджный городок? Приусадебные участки? Дачные участки с дачными же домиками? Да ну бросьте, какие коттеджи! Это… гостиницы! Их так много, потому что Нефтекамск – центр притяжения мирового туризма. Ну, по крайней мере, так, видимо, считают нефтекамские хозяева города.
- Действительно, нарушений здесь никаких нет. Земля предоставлена под физкультурно-оздоровительные комплексы, под гостиничные комплексы. Люди обращаются за разрешением на строительство и строят там гостиницы. Все по назначению. А то, что они похожи на коттеджи, так гостиницы бывают разными, никаких нормативных документов на этот счет нет. Гостиницы индивидуального типа. Потом люди выкупают земельные участки и живут в этих домах – прокомментировал нам ситуацию заместитель главы администрации Нефтекамска по вопросам строительства Ришат Нуриев.
- Я написал жалобы в прокуратуру Башкирии, Нефтекамска, по этому поводу, жду ответа, – говорит общественник Владимир Захаров.