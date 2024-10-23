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Октябрь
Видео. Бешеным BMW управлял 35-летний уфимец
23 октября, 08:52
Сентябрь
Уфимцы гоняют с чиновничьим лоском
20 сентября, 11:42
Август
Женщины разбили дорогие иномарки в Уфе
20 августа, 06:48
Июль
Заказчик оплатит лечение своей жертвы — крупного бизнесмена из Уфы
Верховный суд России оставил в силе решение по гражданскому иску выжившего при покушении киллера мужчины к заказчику его убийства, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
19 июля, 10:56
Июнь
Виновником жесткой аварии с черным «Бумером» в Уфе считают 19-летнюю девушку
По предварительным данным, именно сидевшая за рулем «Нивы Шевроле» девушка спровоцировала жесткое столкновение на перекрестке, сообщает ГАИ Уфы.
28 июня, 05:31
Чёрный «Бумер» жестко влетел в «Ниву» в Уфе
На место аварии, превратившей иномарку в смятую консервную банку, прибыли сотрудники экстренных служб, гласят кадры видеозаписей свидетелей.
28 июня, 04:39

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