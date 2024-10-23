Заказчик оплатит лечение своей жертвы — крупного бизнесмена из Уфы

Верховный суд России оставил в силе решение по гражданскому иску выжившего при покушении киллера мужчины к заказчику его убийства, сообщает пресс-служба Советского районного суда.