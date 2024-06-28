Виновником жесткой аварии с черным «Бумером» в Уфе считают 19-летнюю девушку

Государственная автоинспекции Уфы предоставила предварительные итоги расследования причин аварии, которая произошла около полуночи в четверг, 27 июня, на перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Октября. Напомним, там черный BMW жестко влетел в вишневую «Ниву Шевроле». В ГАИ пришли к выводу, что в аварии виновен водитель отечественного автомобиля.