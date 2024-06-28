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Виновником жесткой аварии с черным «Бумером» в Уфе считают 19-летнюю девушку

Виновником жесткой аварии с черным «Бумером» в Уфе считают 19-летнюю девушку

28 июня 2024, 05:31
Фото: ГАИ Уфы
По предварительным данным, именно сидевшая за рулем «Нивы Шевроле» девушка спровоцировала жесткое столкновение на перекрестке, сообщает ГАИ Уфы.

Государственная автоинспекции Уфы предоставила предварительные итоги расследования причин аварии, которая произошла около полуночи в четверг, 27 июня, на перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Октября. Напомним, там черный BMW жестко влетел в вишневую «Ниву Шевроле». В ГАИ пришли к выводу, что в аварии виновен водитель отечественного автомобиля.

— 19-летняя водитель за рулем «Шевроле Нива» не убедилась в безопасности своего манёвра и допустила столкновение с движущейся во встречном направлении BMW, — сообщает ГАИ Уфы.

В результате ДТП травмы получили как 19-летняя водитель «Нивы», так и её 20-летняя пассажирка. Их доставили в больницу для диагностики повреждений и после обследования отпустили домой.

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