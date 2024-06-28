Виновником жесткой аварии с черным «Бумером» в Уфе считают 19-летнюю девушку

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Государственная автоинспекции Уфы предоставила предварительные итоги расследования причин аварии, которая произошла около полуночи в четверг, 27 июня, на перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Октября. Напомним, там черный BMW жестко влетел в вишневую «Ниву Шевроле». В ГАИ пришли к выводу, что в аварии виновен водитель отечественного автомобиля.
— 19-летняя водитель за рулем «Шевроле Нива» не убедилась в безопасности своего манёвра и допустила столкновение с движущейся во встречном направлении BMW, — сообщает ГАИ Уфы.
В результате ДТП травмы получили как 19-летняя водитель «Нивы», так и её 20-летняя пассажирка. Их доставили в больницу для диагностики повреждений и после обследования отпустили домой.