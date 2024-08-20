Женщины разбили дорогие иномарки в Уфе

На трассе P-240 под Уфой «Кадиллак» врезался в столб. Иномарка съехала с дороги по пути к повороту на посёлок Зубово. В результате ДТП пострадали 39-летняя женщина, сидевшая за рулём машины, а также её 9-летний пассажир. Их обоих госпитализировали медики.