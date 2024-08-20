Женщины разбили дорогие иномарки в Уфе

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 07:51
Две аварии «на ровном месте» произошли в столице Башкирии за последние сутки, 19–20 августа.
Так, на платном Восточном выезде BMW врезалась в дорожное ограждение при повороте. Прибывшие на место медики забрали водителя — 31-летнюю уфимку — в больницу с различными травмами.
На трассе P-240 под Уфой «Кадиллак» врезался в столб. Иномарка съехала с дороги по пути к повороту на посёлок Зубово. В результате ДТП пострадали 39-летняя женщина, сидевшая за рулём машины, а также её 9-летний пассажир. Их обоих госпитализировали медики.
Ранее в Башкирии вынесли наказание виновным в ДТП со школьным автобусом, в результате которого травмировался 15-летний подросток.