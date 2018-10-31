Новогодний сюрприз: Почему цены на бензин в Башкирии могут вырасти

То, что ценники с 1 января (ну, или около этой даты) на заправках по всей стране, в том числе, и в России резко изменятся в сторону увеличения, сейчас нет никаких сомнений. Хотя бы по той простой причине, что с 1 января 2019 года резко – в 1,6 раза вырастут акцизы на автомобильные бензины класса 5 и выше (не ниже Euro-5) и на дизельное топливо.