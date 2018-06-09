В Уфе открыли «горячую линию» по завышенным ценам на бензин

Инициатором организации работы «горячей линии» является республиканское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). По словам общественников, они осуществляют мониторинг ситуации с ценами на автомобильное топливо. Активисты движения изучают не только проблему, связанную с этим явлением, но и обратную связь – собственно, жалобы автолюбителей и всех, кому эта тема небезразлична.