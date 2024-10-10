Пищеблок детсада оказался рассадником антисанитарии

Posted 10 октября, 10:42
Published 10 октября, 10:42
Modified 10 октября, 10:42
Updated 10 октября, 10:42
Постановлением Мелеузовского районного суда была приостановлена деятельность ООО «Аркаим», которая обслуживает детский сад «Колосок» в селе Зирган в Башкирии. Суд по заявлению санитарных врачей на месяц приостановил работу пищеблока из-за массы нарушений. Представитель ООО «Аркаим» претензии признала и акцентировала внимание на том, что пищеблок нужно привести в полное соответствие санитарным нормам предприятия, которое готовит для малышей.
Как указано в материалах суда, череда нарушений была выявлена во время проверки Роспотребнадзора. Всего в перечне претензий со стороны санитарных врачей восемь блоков. Перечислим только некоторые из них:
— в холодном цехе отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха
— для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений не выделяется отдельный промаркированный инвентарь
— суточные пробы отбираются не от каждой партии приготовленной пищи
— в холодильнике «Фрукты» находятся фрукты, сыр, апельсин, в холодильнике «Молочная продукция» хранится мясо, сыпучие продукты, кефир
— не проводится ежедневный осмотр работников.
Постановление суда вступил в силу 9 сентября 2024 года. В четверг, 10 октября, срок административного наказания истекает.
Напомним, ранее суд привлек к административной отвественности заведующую детским садом за утаивание травмы воспитанника.