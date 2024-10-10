mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 10:42

Published 10 октября, 10:42

Modified 10 октября, 10:42

Updated 10 октября, 10:42

В Башкирии закрыли детскую кухню

Пищеблок детсада оказался рассадником антисанитарии

10 октября 2024, 10:42
Фото: 1MI

В Башкирии закрыли детскую кухню

Санитарные врачи Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан нашли при проверке длинный перечень нарушений, сообщается в материалах Мелеузовского районного суда.

Постановлением Мелеузовского районного суда была приостановлена деятельность ООО «Аркаим», которая обслуживает детский сад «Колосок» в селе Зирган в Башкирии. Суд по заявлению санитарных врачей на месяц приостановил работу пищеблока из-за массы нарушений. Представитель ООО «Аркаим» претензии признала и акцентировала внимание на том, что пищеблок нужно привести в полное соответствие санитарным нормам предприятия, которое готовит для малышей.

Как указано в материалах суда, череда нарушений была выявлена во время проверки Роспотребнадзора. Всего в перечне претензий со стороны санитарных врачей восемь блоков. Перечислим только некоторые из них:

— в холодном цехе отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха

— для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений не выделяется отдельный промаркированный инвентарь

— суточные пробы отбираются не от каждой партии приготовленной пищи

— в холодильнике «Фрукты» находятся фрукты, сыр, апельсин, в холодильнике «Молочная продукция» хранится мясо, сыпучие продукты, кефир

— не проводится ежедневный осмотр работников.

Постановление суда вступил в силу 9 сентября 2024 года. В четверг, 10 октября, срок административного наказания истекает.

Детсад скрыл перелом у ребенка
Узнать подробнее

Напомним, ранее суд привлек к административной отвественности заведующую детским садом за утаивание травмы воспитанника.

Читайте также:
Отшельник-наркоман оказался серийным воромМужчина с топором гонялся за женщинами в БашкирииПьяный водитель убил старушку в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Нарушения#Мелеуз#Антисанитария#Санитарные врачи#Пищеблок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика