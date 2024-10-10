Пищеблок детсада оказался рассадником антисанитарии

Постановлением Мелеузовского районного суда была приостановлена деятельность ООО «Аркаим», которая обслуживает детский сад «Колосок» в селе Зирган в Башкирии. Суд по заявлению санитарных врачей на месяц приостановил работу пищеблока из-за массы нарушений. Представитель ООО «Аркаим» претензии признала и акцентировала внимание на том, что пищеблок нужно привести в полное соответствие санитарным нормам предприятия, которое готовит для малышей.



Как указано в материалах суда, череда нарушений была выявлена во время проверки Роспотребнадзора. Всего в перечне претензий со стороны санитарных врачей восемь блоков. Перечислим только некоторые из них: