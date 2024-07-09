Отдых в Египте превратился в ад для семьи из Уфы

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Разбирательства, как выяснил Mkset, длились с марта 2022 года, когда отдыхающие и решили отдохнуть в жаркой стране. Проблемы у туристов начались уже спустя три дня после заселения в отель города Шарм-Эль-Шейх — семья обнаружила, что их билеты на вылет в Уфу вдруг оказались недействительны.
Для выяснения обстоятельств клиенты связались с турагентом. Далее последовала полная неразбериха с постоянной отменой и переносом рейсов. Несмотря на условия договора, отдыхающим предложили билет в Москву, а не Уфу, как планировалось изначально. Кроме того, оплачивать проезд из столицы до Башкирии агентство также отказалось
Семью из-за сорванных сроков вылета переселили из отеля в другую гостиницу, что также не было предусмотрено договором. В тесном номере всего с одной кроватью царила полная антисанитария — запах отходов жизнедеятельности, грязь, тараканы и грязное белье. В столовой туристов из грязной посуды кормили лишь макаронами с капустой.
— Мы оплачиваем проживание, оплачиваем всё, ищем пути как туристам вылететь на родину, если вашим туристам это не нравится, то они могут вылететь сами своим ходом, в тот день, когда заканчивается их тур, тогда мы за них ответственности не несём, а потом прилетают и пусть пишут претензии, — гласит ответ «Интуриста» на претензии клиентов.
В конце концов, семья заселилась в подобающий отель за свой счет. Туроператор всё это время не давал никаких ответов о решении вопроса с вылетом. Между тем у одного из детей в семье случилось отравление. Даже при этом компания продолжала переносить сроки авиарейса — туристы же приняли решение лететь за свой счёт, однако, средств хватало уже лишь на билет в Казахстан. Новую «головную боль» доставила необходимость проходить тест на коронавирус, к счастью, процедура прошла быстро и без инцидентов.
Добираться до Уфы из Казахстана семьи пришлось с пересадками: на поезде и до Челябинска и лишь потом — на машине — до Уфы.
С туристической компании взыскали в общей сумме почти ₽230 000, включая компенсацию ущерба и штраф за нарушение прав потребителя.