Отдых в Египте превратился в ад для семьи из Уфы

В конце концов, семья заселилась в подобающий отель за свой счет. Туроператор всё это время не давал никаких ответов о решении вопроса с вылетом. Между тем у одного из детей в семье случилось отравление. Даже при этом компания продолжала переносить сроки авиарейса — туристы же приняли решение лететь за свой счёт, однако, средств хватало уже лишь на билет в Казахстан. Новую «головную боль» доставила необходимость проходить тест на коронавирус, к счастью, процедура прошла быстро и без инцидентов.