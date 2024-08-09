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Опасный детский клуб нашли в Уфе

Опасный детский клуб нашли в Уфе

9 августа 2024, 18:47
Фото: 1MI
Проверяющие выявили в учреждении нарушений на несколько страниц, сообщили в прокуратуре Башкортостана.
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Дети

В Уфе закрыли детский клуб «Мамонтёнок» в центре города. По информации надзорного ведомства, в учреждении по присмотру и уходу за детьми на улице Защитников Отечества выявили антисанитарию и нарушения правил пожарной безопасности.

Так, в здании не работала пожарная сигнализация, на путях эвакуации не было никакого освещения. Кроме того, клуб не был оснащён аварийными выходами, а работникам учреждения не проводили никаких инструктажей.

Суд постановил прекратить деятельность учреждения до того момента, пока владелец не устранит все выявленные нарушения.

Стоит заметить, что рейтинг детского клуба в «Яндексе» составляет пять звёзд из пяти. Во всех отзывах родители высоко оценивают деятельность заведения.

— Отличная атмосфера и квалифицированные педагоги, сыну очень нравится, — гласит отзыв Руслана И.
— Крутая новая детская площадка и игровая комната, — рассказал Антон Н.

При этом на портале Zoon у центра раннего развития всего три звезды. Неизвестный пользователь оставил оценку без отзыва.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии с начала сезона активности клещей паразиты покусали более 7,3 тысяч человек. Из них около 2,5 тысяч — дети.

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#Общество#Уфа#Проверка#Дети#Башкортостан#Образование#Детский сад#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Антисанитария
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