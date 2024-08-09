Опасный детский клуб нашли в Уфе

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
В Уфе закрыли детский клуб «Мамонтёнок» в центре города. По информации надзорного ведомства, в учреждении по присмотру и уходу за детьми на улице Защитников Отечества выявили антисанитарию и нарушения правил пожарной безопасности.
Так, в здании не работала пожарная сигнализация, на путях эвакуации не было никакого освещения. Кроме того, клуб не был оснащён аварийными выходами, а работникам учреждения не проводили никаких инструктажей.
Суд постановил прекратить деятельность учреждения до того момента, пока владелец не устранит все выявленные нарушения.
Стоит заметить, что рейтинг детского клуба в «Яндексе» составляет пять звёзд из пяти. Во всех отзывах родители высоко оценивают деятельность заведения.
— Отличная атмосфера и квалифицированные педагоги, сыну очень нравится, — гласит отзыв Руслана И.
— Крутая новая детская площадка и игровая комната, — рассказал Антон Н.
При этом на портале Zoon у центра раннего развития всего три звезды. Неизвестный пользователь оставил оценку без отзыва.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии с начала сезона активности клещей паразиты покусали более 7,3 тысяч человек. Из них около 2,5 тысяч — дети.