Европарламент одобрил договор о выходе Великобритании из ЕС

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Члены Европарламента большинством голосов поддержали Brexit.
«За» проголосовал 621 депутат, «Против» - 49. Еще 13 парламентариев воздержались. Об этом информирует RNS.
Сделку по выходу Великобритании из состава Европейского Союза формально ратифицирует Совет ЕС. Официальный выход страны из Евросоюза состоится в пятницу, 31 января.
Свои подписи под документом о Brexit уже поставили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и королева Великобритании Елизавета II.
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