За минувшие сутки на Украине количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 5426. За все время пандемии эта цифра достигла 348 924.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии Совета нацбезопасности и обороны Украины, с начала пандемии в стране жертвами коронавируса стали 6464 человек, 142 537 пациентов выздоровели. Об этом пишет russian.rt.com. Ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом.

