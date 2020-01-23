Во время модного показа в Париже на подиум выскочил конь с наездником

Видео с места событий опубликовала гостья шоу, сообщает газета «Известия».

Показ проходил 22 января. Зрители поняли, что наездник является частью программы, когда одна из моделей начала кружиться вокруг коня.

Коллекцию Franck Sorbier создали и показали в мексиканском стиле. Зрители сидели на сене в зале, декорированном под конюшню. Модели передвигались по брусчатке в платьях с крупными цветами и накидках с бахромой.

На другом видео с показа, опубликованном журналисткой из области моды, видно, как манекенщица в юбке с желто-оранжевым орнаментом едет верхом на лошади.

Модельеры Franck Sorbier во время работы над коллекцией вдохновились работами актрисы из Мексики Марии Феликс, известной как Ла Донья. Она играла гордых и сильных женщин.