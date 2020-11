Литовское правительство разрешило закупить 1,24 млн доз вакцин от американской компании Pfizer и немецкого разработчика BioNTech.

Как пишет RT, власти Литвы намерены закупить четыре разновидности препаратов от разных компаний.

