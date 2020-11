Правительство Канады решило направить часть зарезервированной вакцины от коронавируса в бедные страны.

По сообщению газеты “Известия”, сейчас правительство Канады ведет переговоры с властями других государств о передаче части зарезервированной вакцины. Передача будет осуществляться через специальную площадку. Отмечается, что Канада заключила договора на покупку большого количества доз вакцин на душу населения - больше 400 миллионов доз на тридцать восемь миллионов человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter