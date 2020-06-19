В Канаде вандалы осквернили монумент бывшему премьеру Трюдо-старшему
Сегодня, 16:35В миреФото: pixabay.com
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В Канаде в городе Вон, расположенном на территории агломерации Большой Торонто, был осквернен памятник Пьеру Эллиоту Трюдо.
Как сообщает газета “Известия”, вандалы покрыли голову статуи черной краской. Монумент был установлен в память об отце действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Кроме того, жители Вона организовали сбор подписей за переименование города. Населенный пункт назван в честь английского дипломата Бенджамина Вогана, который был участником мирных переговоров в Париже и отстаивал интересы Канады против присоединения к США. У самого Вогана было несколько плантаций. Также он агитировал общественность против отмены рабства.
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