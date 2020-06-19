В Канаде вандалы осквернили монумент бывшему премьеру Трюдо-старшему

Кроме того, жители Вона организовали сбор подписей за переименование города. Населенный пункт назван в честь английского дипломата Бенджамина Вогана, который был участником мирных переговоров в Париже и отстаивал интересы Канады против присоединения к США. У самого Вогана было несколько плантаций. Также он агитировал общественность против отмены рабства.