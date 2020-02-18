По итогам декабря США лидируют в нефтедобыче

Около 13 млн баррелей в сутки добывали в США в декабре 2019 года. Россия в этом месяце добыла чуть больше 10 млн б/с. Саудовская Аравия добыла 9, 594 млн б/с, сообщает rns.online.

Отмечается, что Соединенные Штаты впервые обогнали Саудовскую Аравию в добыче нефти еще в феврале 2018 года. А в марте этого же года стали мировым лидером по добыче и удерживают планку почти 2 года.