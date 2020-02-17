В американском штате Миссисипи объявили режим ЧС

Отмечается, что уровень воды в реке Перл уже вышел за пределы 11 метров и его рост продолжается. Глава штата Тейт Ривз назвал ситуацию беспрецедентной. Он подчеркнул, что режим ЧС необходим для мобилизации ресурсов и помощи пострадавшим.