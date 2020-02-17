В американском штате Миссисипи объявили режим ЧС

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В штате Миссисипи (США) из-за продолжительных ливней, затопивших ряд районов, объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Об этом стало известно 17 февраля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что уровень воды в реке Перл уже вышел за пределы 11 метров и его рост продолжается. Глава штата Тейт Ривз назвал ситуацию беспрецедентной. Он подчеркнул, что режим ЧС необходим для мобилизации ресурсов и помощи пострадавшим.
Усиление притока воды в Перл было вызвано открытием водослива местной плотины. Жителей некоторых районов эвакуировали.
На данный момент штате размыты и непригодны для проезда ряд автотрасс.
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