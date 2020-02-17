Правительство Хубэя запретило жителям выходить на улицы из-за коронавируса

Такие меры были приняты для избежания дальнейшего распространения болезни, сообщает 17 февраля газета «Известия».

Перемещаться по улицам в провинции Хубэй разрешено только сотрудникам медицинских учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность граждан. Однако и они могут передвигаться лишь по определенным маршрутам и в определенное время.

Из транспортных средств им разрешено перемещаться только на специализированных машинах, которые перевозят предметы первой необходимости и задействованы в борьбе с инфекцией.