Правительство Хубэя запретило жителям выходить на улицы из-за коронавируса
17 февраля, 14:19В миреФото: pxhere.com
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Власти китайской провинции Хубэй, в которой произошла вспышка нового типа коронавируса, запретили практически всем жителям перемещение по улицам. Кроме этого, введено почти полное ограничение на движение транспортных средств.
Такие меры были приняты для избежания дальнейшего распространения болезни, сообщает 17 февраля газета «Известия».
Перемещаться по улицам в провинции Хубэй разрешено только сотрудникам медицинских учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность граждан. Однако и они могут передвигаться лишь по определенным маршрутам и в определенное время.
Из транспортных средств им разрешено перемещаться только на специализированных машинах, которые перевозят предметы первой необходимости и задействованы в борьбе с инфекцией.
По состоянию на 17 февраля жертвами коронавируса COVID-2019 стали 1770 человек. Заражены болезнью более 70 тысяч человек.
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