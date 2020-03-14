В Италии уже более 1000 человек уже умерли от коронавируса

За последние 24 часа в Италии зарегистрировали еще 189 смертей от нового коронавируса. Таким образом, число умерших из-за вируса достигло 1016 человек, сообщает rns.online.

Общее количество заболевших в Италии достигло 15 113 человек. За сутки их количество увеличилось на 21,7%. Это самый большой рост с момента обнаружения инфекции в стране.