В США считают, что бюро кредитных историй Equifax взломали китайцы
11 февраля, 20:38В миреФото: pxhere.com
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Белый дом обвиняет китайских хакеров в утечке данных из бюро кредитных историй, обнаруженной в 2017 году.
Напомним, в результате взлома бюро кредитных историй Equifax, персональные данные 143 млн клиентов, граждан США, Канады и Великобритании, стали известны злоумышленникам. По словам генерального прокурора США Уильяма Барра, данная утечка стала одной из самых масштабных в мире.
Отмечается, что преступникам стали известны имена , даты рождения, адреса, номера соцстрахования, реже номера водительских прав клиентов.
Как сообщает rns.online, правительство США обвиняет во взломе «военных хакеров», служащих в армии КНР.
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