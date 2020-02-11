В США считают, что бюро кредитных историй Equifax взломали китайцы

Напомним, в результате взлома бюро кредитных историй Equifax, персональные данные 143 млн клиентов, граждан США, Канады и Великобритании, стали известны злоумышленникам. По словам генерального прокурора США Уильяма Барра, данная утечка стала одной из самых масштабных в мире.