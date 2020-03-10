Коронавирус выявили более чем у 700 жителей США

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В США новым видом коронавируса COVID-19 заразились уже 709 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса в городе Балтимор американского штата Мэриленд, сообщает газета «Известия» 10 марта.
Там же отмечается, что коронавирус также стал причиной смерти 22 жителей США.
Однако по данным одного из американских телеканалов, где просуммировали информацию от федеральных и местных властей, заболевших в стране насчитывается 717, а умерших - 26.
Ранее сообщалось, что случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 33 штатах США.
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