Коронавирус выявили более чем у 700 жителей США

Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса в городе Балтимор американского штата Мэриленд, сообщает газета «Известия» 10 марта.

Там же отмечается, что коронавирус также стал причиной смерти 22 жителей США.

Однако по данным одного из американских телеканалов, где просуммировали информацию от федеральных и местных властей, заболевших в стране насчитывается 717, а умерших - 26.