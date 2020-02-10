В США запустили космический зонд Solar Orbiter

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С космодрома мыса Канаверал, расположенного в американском штате Флорида, 9 февраля произошел запуск ракеты-носителя «Атлас-5» (Atlas V) с космическим зондом «Солар орбитер» (Solar Orbiter).
Старт аппарата транслировался на официальном сайте NASA, сообщает газета «Известия».
Ракета была запущена с Восточного побережья в 23 часа 3 минуты по местному времени. Проект готовился специалистами NASA с коллегами из EKA (Европейского космического агентства).
Solar Orbiter предназначен для изучения активности, а также магнитного поля Солнца. Кроме этого, будет проведен анализ влияния этой звезды на Солнечную систему.
Зонд 22 облетит по орбите Солнце за 24 месяца полета. Solar Orbiter оснащен высокоточной фототехникой и теплозащитой, которая позволит ему вести исследования на высоте всего 42 миллиона километров от поверхности звезды.
Затраты на данный проект составили 1,5 миллиарда долларов.
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