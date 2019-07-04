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ВВС США выделят Арктике 82 млн долларов на развитие спутниковой связи
4 июля, 21:15В мире
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Военно-воздушные силы Америки подписали договор на инвестирование 82 миллионов долларов в счет развития спутниковой связи на территории Арктики.
Как сообщает RT, в договоре говорится о запуске двух спутников, которые будут внедрены в единую систему программного обеспечения.
Также, исходя из условия договора, подразумевается модернизация системы контроля и планирования.
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