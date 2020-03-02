Число умерших от коронавируса жителей США увеличилось до двух

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Еще один человек скончался от коронавируса в США. Таким образом, число погибших от заболевания в стране увеличилось до двух.
Как сообщает 2 марта газета «Известия», скончался семидесятилетний житель штата Вашингтон.
Он умер в медучреждении Evergreen Health, куда был госпитализирован некоторое время назад. Смерть пациента наступила в субботу, 29 февраля.
Еще три жителя США в возрасте от 70 до 90 лет, госпитализированные с коронавирусом, в данный момент находятся в тяжелом состоянии.
На сегодняшний день в стране зафиксировано 74 случая заболевания COVID-19.
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