Тестируем новый сервис подписки для автолюбителей

Мир еще никогда не менялся так быстро, как за последние годы. Появился тип сервисов, посредством которых при регулярной оплате можно получить доступ к чему угодно. И если уже подписку можно оформить на эксклюзивный костюм от Giorgio Armani, то почему бы не владеть таким же образом и автомобилем?

Журналист mkset.ru решил на собственном опыте проверить такую возможность и взял машину по подписке в сервисе Hyundai Mobility. Знакомимся с сервисом Не разочаровало уже само виртуальное знакомство с сервисом. Все оформление доступно прямо в мобильном приложении. Для регистрации нужно всего несколько минут свободного времени, паспорт, водительское удостоверение и данные банковской карты. После загрузки всех необходимых файлов документы уходят на проверку, которая заняла у меня пару часов. Photo: пресс-службы Хендэ Мобилити В Hyundai Mobility есть достаточно широкая линейка авто. Для выбора — стильный городской седан бизнес-класса SONATA, ряд моделей кроссоверов и 8-местный микроавтобус H-1 для путешествий в большой компании. Я решил совместить приятное с полезным и съездить в уникальный природный парк «Мурадымовское ущелье», расположенное в 300 километрах от Уфы, а заодно испытать кроссовер CRETA. Эту поездку я запланировал на выходные, поэтому выбрал тариф Country, подразумевающий аренду от одного дня до месяца. В этом тарифе Hyundai Mobility предлагал мне на выбор пять различных автомобилей (CRETA, TUCSON, SANTA FE, SONATA и H-1). Все они оснащены опциями, которые позволяют чувствовать себя комфортно и в жарком климате, и в условиях холодной русской зимы. Все машины оборудованы функцией дистанционного запуска двигателя. Автомобиль сразу комплектуется шинами, необходимыми для данного сезона, и без доплат. А мою жену порадовало то, что кресло для ребенка можно заказать вместе с машиной абсолютно бесплатно. Бронируем машину Процесс бронирования отличается простотой и он интуитивно понятен. Выбираю в списке городов Уфу и выбранный мною тариф — Country. Затем указываю период, на который мне нужна подписка, и время ее начала. Я выбираю CRETA и указываю, откуда мне ее удобней забрать. Это ТрансТехСервис на улице Жукова. Photo: пресс-службы Хендэ Мобилити После того как приложение сформировало договор подписки, я знакомлюсь с ним, не торопясь. Подводных камней нет, и я решаю переходить к оплате. Все, оформление закончено. Субботним утром иду забирать свою CRETA с парковки дилерского центра. На два дня уик-энда автомобиль, полностью готовый к любым приключениям, обошелся в 7200 рублей. С учетом протяженности маршрута, общего заявленного пробега в 500 километров мне хватило с лихвой. Причем в пресс-службе сервиса мне сообщили, что в декабре размер допустимого пробега увеличен до 500 километров в день, и это бесплатно. Так что на декабрьские выходные можно отправиться и в более дальние поездки за пределы региона. Поехали! Получение машины по условиям подписки Hyundai Mobility всегда бесконтактное. Машина уже ждала меня на стоянке, где я нашел ее по заранее сообщенному мне номеру. Открывал ее с помощью все того же мобильного приложения на телефоне. Документы на машину и ключи лежали в бардачке. Как и было обещано, машина оказалась или вообще с конвейера, или практически новой. В любом случае — в идеальном состоянии. Поехали! Photo: пресс-службы Хендэ Мобилити Общее впечатление о подписке только положительное. Сервис оказался реально удобным. Вся процедура оформления понятна, выбор машин хороший. В договоре на подписку нет подводных камней. Самое главное — сервис подписки является на самом деле реальной альтернативой покупке нового автомобиля такого же класса. Теперь я могу смело утверждать, что никогда аренда автомобиля не была такой комфортной и не давала такие возможности. И есть мысль уже не в виде тестирования, а просто для себя взять по подписке машину по тарифу Freedom на год. Почти «своя» Покупка машины того класса, что я хочу, мне сейчас не по карману. А подписка по соотношению цена-качество становится наиболее приемлемым для меня вариантом. Photo: пресс-службы Хендэ Мобилити Как правило, при аренде автомобиля сразу оплачивается весь срок. В случае с Hyundai Mobility, если вы берете машину на несколько дней или на месяц — все также. Но если вас интересует машина на год, вы вносите оплату каждый месяц. И нет никакого залога или первого взноса. Удобно, что от подписки можно в любой момент отказаться. Произойдет перерасчет ежемесячной стоимости, но он не пугающий. Хотя стоимость подписки от тысячи рублей в день дешевой на назовешь, но, если просуммировать, во сколько обойдется обслуживание собственного авто хорошего класса, мнение изменится. ТО, две страховки — ОСАГО и полное КАСКО, устранение возможных поломок. Здесь же за свои деньги я получаю автомобиль высокого класса в щедрой комплектации. Не говоря уже о надежности. А Hyundai Mobility ее гарантирует, предоставляя автомобиль в идеальном состоянии, а в случае подписки на год вообще новый, с конвейера. В случае, когда машина постоянно используется для перевозки детей, это крайне важно. Служба поддержки Hyundai Mobility работает 24 часа 7 дней в неделю. Выездная бригада поможет с заменой и ремонтом колеса в случае прокола. Что на наших дорогах, увы, весьма вероятно. В случае поломки машину ждет помощь от сервиса, и автомобиль отремонтируют очень быстро. А если в дороге закончилось топливо, вам доставят его столько, чтобы хватило добраться до ближайшей заправки. Редакция mkset.ru благодарит за возможность провести тест сервиса пресс-службу ООО «Хендэ Мотор СНГ» (123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, ММДЦ Москва-Сити, Бизнес-центр «Северная башня», 17 этаж, ОГРН 1077746154067)

