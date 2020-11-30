Тестируем новый сервис подписки для автолюбителей

Эту поездку я запланировал на выходные, поэтому выбрал тариф Country, подразумевающий аренду от одного дня до месяца. В этом тарифе Hyundai Mobility предлагал мне на выбор пять различных автомобилей (CRETA, TUCSON, SANTA FE, SONATA и H-1). Все они оснащены опциями, которые позволяют чувствовать себя комфортно и в жарком климате, и в условиях холодной русской зимы. Все машины оборудованы функцией дистанционного запуска двигателя. Автомобиль сразу комплектуется шинами, необходимыми для данного сезона, и без доплат. А мою жену порадовало то, что кресло для ребенка можно заказать вместе с машиной абсолютно бесплатно.