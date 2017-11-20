МегаФон обеспечил связь на горе Иремель в Башкирии

МегаФон запустил базовую станцию, которая обеспечивает покрытие сети на территории природного парка «Иремель».

Иремель – известная достопримечательность Башкортостана, вторая по величине вершина Южного Урала. МегаФон обеспечил покрытие сети на юго-восточном склоне и вершине Большой Иремель, а также на территории населенных пунктов у подножия горы, селах Махмутово и Николаевка.

Проект по обеспечению мобильной связи на горной труднодоступной территории района реализован компанией «МегаФон» при поддержке государственного комитета Башкирии по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и министерства природопользования и экологии республики.

- Благодаря появлению мобильной связи в этих труднодоступных местах удастся обеспечивать на совершенно другом уровне безопасность туристов. Это большой плюс для развития туризма на данной территории, который облегчит работу поисково-спасательных служб, — отметил министр природопользования и экологии региона Илдар Хадыев.

- Иремель – место туристического паломничества не только жителей, но и гостей Башкортостана. Поэтому, несмотря на сложности организации сети в условиях горной местности, мы обеспечили запуск мобильной связи на территории этого природного парка. Посещая эти уникальные природные места Башкортостана, отныне можно будет в режиме онлайн делиться своими впечатлениями, - прокомментировал событие директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.