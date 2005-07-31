В своей первой игре турнира на Кубок президента Башкортостана «Салават Юлаев» уступил магнитогорскому «Металлургу»

В первом периоде гол «Металлургу» «сотворил» молодой нападающий ХКСЮ Булянский. Подхватив шайбу у своих ворот, он прошел с ней через всю площадку и попытался забросить «по-бобровски». Однако это форварду не удалось — шайба соскочила. Ее удачно подхватил коллега Булянского Волков и довел в ворота соперника. «Сталевары» постепенно стали приходить в себя и уже в середине первого периода реализовали большинство. Голпикер «юлаевцев» Николаев хоть и прикрыл ближний угол щитками, но шайба по-предательски все же залетела в ворота. Счет сравнял Добрышкин. В середине второй 20-минутки гости, вновь реализовав численное преимущество, вышли вперед: мощный бросок Малкина в самый угол ворот Николаев отразить не смог. В заключительном отрезке «юлаевец» Сальников пошел «один в ноль», ударил по воротам, но непозволительно неточно. В ответной атаке Платонов показал, как нужно действовать при выходе на вратаря и стал автором красивого гола, который решил исход встречи. «Салават Юлаев» проиграл со счетом 1:3.За несколько часов до этого с таким же результатом тольяттинская «Лада» уступила казанскому «Ак Барсу». «Автозаводцы» сыграли больше предсезонных встреч и в первом периоде действовали более активно, смотревшись лучше «барсов». Но в первой 20-минутке счет так и не был открыт. Во втором периоде команда из Казани вышла на уфимский лед совсем другая, будто возродилась заново. На 39-й минуте в большинстве Чубин поразил пустой угол ворот молодого голкипера тольяттинцев Куликова. В начале финального отрезка вновь великолепно сыграло первое звено «Ак Барса». На этот раз решающий бросок нанес Зарипов — на табло загорелись цифры 2:0. «Лада» попыталась переломить ход встречи, и ей удалось отыграть одну шайбу в большинстве. Отличился Кетов. За три минуты до конца матча наставник автозаводской команды сменил вратаря на дополнительного полевого игрока, но сравнять счет тольяттинцам не удалось. Зато ситуацией воспользовался «Ак Барс» — Денисов с центра площадки забросил еще один гол в пустые ворота «Лады». Окончательный итог — 3:1 в пользу татарских хоккеистов.В понедельник «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом», а «Лада» — с «Маталлургом».