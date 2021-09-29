Ватутин заявил об отсутствии договоренностей о работе Итудиса в сборной Греции

Ватутин заявил об отсутствии договоренностей о работе Итудиса в сборной Греции
Ватутин заявил об отсутствии договоренностей о работе Итудиса в сборной Греции
Сегодня, 20:04СпортФото: pxhere.com
Президент московского ЦСКА прокомментировал информацию о назначении специалиста в национальную команду.

«Не владею греческим языком, поэтому знаком с изложением новостей про сборную Греции только в русском переводе отечественных СМИ. Исходя из прочитанного, совершенно не нахожу синонимического сходства сочетания слов «выбор тренера — соглашение с тренером — согласие ЦСКА на совмещение». На данный момент никаких договоренностей с нашим клубом о работе Димитриса в сборной Греции не существует», — приводит "Советский спорт" слова Андрея Ватутина со ссылкой на ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что 51-летний специалист будет руководить сборной своей страны на Евробаскете, который пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.

Добавим, что прежний главный тренер сборной Рик Питино заявил об уходе после поражения от Чехии (72:97) в финале олимпийского квалификационного турнира.

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