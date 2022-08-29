Мюллер иронично отреагировал на то, что «Бавария» сыграет против «Барселоны»

Мюллер иронично отреагировал на то, что «Бавария» сыграет против «Барселоны»
Мюллер иронично отреагировал на то, что «Бавария» сыграет против «Барселоны»
Вчера, 12:20СпортФото: pxhere.com
Команды встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов в третий раз кряду.

Форвард «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. Мюнхенский клуб встретится с «Интером», «Викторией» и «Барселоной».

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

По словам Томаса, получилась замечательная история, что «Бавария» вновь встретится с «Барселоной» в Лиге чемпионов, однако теперь им будет противостоять Роберт Левандовски, который лишь в это межсезонье покинул команду и сразу вернется на «Альянц Арену».

Напомним, что Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 года и провел в общей сложности 375 матчей за клуб во всех турнирах, забил 344 гола и отдал 72 ассиста.

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