Мюллер иронично отреагировал на то, что «Бавария» сыграет против «Барселоны»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. Мюнхенский клуб встретится с «Интером», «Викторией» и «Барселоной».
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.
По словам Томаса, получилась замечательная история, что «Бавария» вновь встретится с «Барселоной» в Лиге чемпионов, однако теперь им будет противостоять Роберт Левандовски, который лишь в это межсезонье покинул команду и сразу вернется на «Альянц Арену».
Напомним, что Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 года и провел в общей сложности 375 матчей за клуб во всех турнирах, забил 344 гола и отдал 72 ассиста.