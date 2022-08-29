Мюллер иронично отреагировал на то, что «Бавария» сыграет против «Барселоны»

По словам Томаса, получилась замечательная история, что «Бавария» вновь встретится с «Барселоной» в Лиге чемпионов, однако теперь им будет противостоять Роберт Левандовски, который лишь в это межсезонье покинул команду и сразу вернется на «Альянц Арену».