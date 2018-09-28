Казань переманивает хоккейных специалистов из Уфы

Об этом в интервью одному из интернет-порталов Татарстана сообщил директор Академии Евгений Рычков. Кроме того, ведутся переговоры о сотрудничестве с Игорем Григоренко, который давно живет в Уфе и считается здесь своим.

Напомним, что уже второй сезон в Академии работает известный специалист Игорь Захаркин, который еще три года назад был главным тренером в ХК «Салават Юлаев» и вынашивал планы о создании такой же хоккейной академии в Уфе. Тогда в интервью клубному сайту Игорь Владимирович рассказывал:

- Хоккейная академия - это то, что должно быть осуществлено в Башкортостане. Мы встречались с главой республики, все понимают важность этой задачи и готовы помогать. Приятно, что руководители с вниманием относятся к спорту, в частности, к хоккею, и готовы сделать всё, чтобы качественный хоккей в республике существовал и чтобы мы воспроизводили игроков. У нас для этого есть всё.

Однако эта идея так и не была воплощена в жизнь. На деле внимание республиканских властей к хоккею оказалось лишь словами. А вот соседи увидели в этом стратегические возможности и в марте 2017-го запустили проект, который объединил три спортивные школы – «Ак Барса», альметьевского «Нефтяника» и казанского «Динамо». В перспективе в него вольются все 34 хоккейные ДЮСШ республики.

Интересно, что Наблюдательный совет Академии возглавил президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в него вошел бывший глава МВД РФ Рашид Нургалиев и президент «Ак Барса» Наиль Маганов. В экспертный совет Академии уже приглашены экс-капитан «Ак Барса» Алексей Морозов, бывший тренер юниорской сборной России Виталий Прохоров, живая легенда мирового хоккея Владимир Юрзинов-старший, бывший защитник, а ныне тренер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Сергей Гончар, а также бывший главный тренер сборной России и питерского СКА Вячеслав Быков, который в сентябре этого года подписал контракт с Академией хоккея «Ак Барса» сроком на один год и будет работать в ней в качестве консультанта.

За полтора года своей работы Академия хоккея, или, как ее еще называют, центр развития молодых игроков, добилась отличных результатов. 16 из 31 хоккеистов получили приглашения в команды МХЛ и ВХЛ. Один из них, 2001 года рождения, регулярно вызывается в молодежную сборную России. Главная цель Академии на ближайшие годы: состав основной команды «Ак Барс» на 70 процентов должен состоять из собственных воспитанников.

Жаль, что в Уфе идею создания своей хоккейной академии похоронили. Вертикаль: «СДЮШОР» – «Толпар» - «Торос» - «Салават Юлаев» выглядит, конечно, хорошо. Но выхлопа от нее как не было, так и нет. Уже давно, притчей во языцех стали многочисленные истории, когда родители забирали своих детей из СДЮШОР ХК «Салават Юлаев» и уезжали в другие регионы, где с ребятами реально работают и где они заметно повышают свое мастерство. К сожалению, эта тенденция сохраняется. Дети уезжают в хоккейные школы Челябинска, Магнитогорска и в ту же Казань. В Академии «Ак Барса» подтвердили, что к ним уже начали обращаться родители детей из Башкирии, зондировать, что называется, почву.

Родителей юных спортсменов вынуждает идти на такой шаг еще одно печальное обстоятельство. Многие из них пеняют на то, что в СДЮШОР процветает коррупционная составляющая. Места в командах различных возрастов откровенно покупаются. Документальных подтверждений этому, конечно, нет, но, как говорят знающие люди, дыма без огня не бывает.

Впрочем, данная тенденция процветает во многих хоккейных регионах. В Казани и, непосредственно, в Академии хоккея имени Ю.И.Моисеева решили бороться с коррупцией в детских спортшколах, сделав систему развития хоккея прозрачной. Вот что по этому поводу сказал «Татар-информу» директор Академии Виктор Рычков:

- У нас стоит задача осмотра молодых игроков на местах и построения прозрачной системы. Это нужно для того, чтобы уйти от разговоров о том, что кто-то "блатной", кто-то играет "по звонку". Будет создан специализированный портал, где будут "зашиты" все показатели деятельности игроков. Такое решение на корню убирает возможность коррупционных схем.