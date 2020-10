Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть команду следующим летом.

Как сообщает «Советский спорт», 32-летний француз готов уйти из испанского клуба в случае, если руководство мадридцев договорится о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Отмечается, что футболист намерен перебраться в чемпионат Англии, где им активно интересуются «Ливерпуль» и «Челси». Напомним, что Бензема перешел в «Реал» в июле 2009 года. С тех пор форвард провел 520 матчей, записав на свой счет 250 забитых мячей и 137 голевых передач.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter