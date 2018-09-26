ВФЛА обратилась в CAS по вопросу восстановления в IAAF

Как сообщает газета «Известия» 26 сентября, в IAAF уже передали уведомление о том, что российская сторона планирует отстоять собственные права в арбитраже. Решение было принято в связи с тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) захотело восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В своем письме президенту IAAF Себастьяну Коу, глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин отмечает необходимость скорейшего устранения санкций с федерации, так как условия для их аннулирования очень схожи с теми, что были направлены РУСАДА.

Прав российское антидопинговое агентство лишилось еще в 2015 году, после того, как в свет вышел доклад независимой комиссии под управлением Ричарда Макларена о присутствии допинга в российском спорте. Вслед за этим членство ВФЛА в IAAF было приостановлено после ряда работ WADA, которыми руководил Ричард Паунд. Организация расследовала обвинения в систематическом приеме допинговых лекарств российских легкоатлетов.

В ноябре прошлого года и в мае 2018 года Всемирное антидопинговое агентство отказала РУСАДА в восстановлении прав, так как Российская Федерация отказалась признавать часть доклада, где было написано о том, что государственные служащие были причастны к допинг-схемам, а также не дает доступ иностранным специалистам в базе данных лаборатории в Москве.

20 сентября 2018 года исполнительный комитет WADA проголосовал в пользу восстановления прав РУСАДА. Это решение сняло санкции в отношении России на проведение международных соревнований.