ФИФА оштрафовала трех футболистов сборной Швейцарии

Штрафным санкциям были подвергнуты Штефан Лихтштайнер, Гранита Джаку и Джердан Шакири. Эти игроки должны выплатить 5-10 тысяч швейцарских франков за то, что во время матча с Сербией демонстрировали свои политические взгляды. По итогам матча Швейцария обыграла Сербию со счетом 2:1. Об этом пишет газета «Известия».

Джака и Шакири родом из Косово. Они забили по одному голу и отметили их, изображая взмах крыльев орла, который является символом Албании – недружественной по отношению к Сербии страны. На бутсе Шакири была нашивка в виде флага Косово. Капитан сборной Лихтштайнер вел себя неподобающе при праздновании голов.

Также ФИФА оштрафовала на 54 тысячи швейцарских франков Футбольный союз Сербии за то, что болельщики этой страны демонстрировали дискриминационные баннеры и выкрикивали оскорбления. Штраф в размере пяти тысяч франков был наложен на главу союза Славиша Кокеза и главного тренера команды Младена Крстаича, которые в послематчевом интервью допустили заявления, носящие неспортивный характер.