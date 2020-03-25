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Фонд борьбы с коронавирусом Киммиха и Горетцки собрал 3 млн евро за 2 дня
25 марта, 21:32Спорт
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Футболисты назвали кампанию «We kick Corona».
Футболисты «Баварии» Джошуа Киммих и Леон Горетцка открыли фонд «We kick Corona». Кампания направлена на покупку лекарств и оборудования для медицинских учреждений, помощь пострадавшим от вируса, бездомным. Кроме того, средства идут организациям, осуществляющим деятельность по донорству. Об этом сообщает «Советский спорт».
Спустя дня после создания фонда, кампанию уже поддерживали более 20 футболистов. За это время удалось собрать около трех миллионов евро.
- На поле мы можем обыграть кого угодно и сами, но вирус победить сможем только вместе, - написал Леон Горетцка в своем твиттере.
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