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12 вопросов про первый чемпионат Башкирии по интерактивному футболу
Сегодня, 11:30Фото: gamingonline.tv
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19 февраля в Уфе стартует чемпионат Башкирии по интерактивному футболу.
Федерация футбола Башкирии, ФК "Уфа" и республиканское отделение Федерации России по компьютерному спорту решили провести первый в истории официальный чемпионат Башкирии по интерактивному футболу (FIFA 18). Мы решили ответить на вопросы, которые могут возникнуть у будущих участников чемпионата и у болельщиков.