12 вопросов про первый чемпионат Башкирии по интерактивному футболу

А как будет проходить Кубок Сергея Семака?

В Кубке Сергея Семака смогут принять участие ценители FIFA18 из всех городов и районов Башкирии, потому что большая часть игр пройдет в интернете.

Но восьми лучшим игрокам этого турнира все-таки придется на денек в Уфу приехать, чтобы сыграть в матчах "на вылет". В этом турнире будет разыграно четыре квоты в Гранд-финал, а не одна.