Пока нет НХЛ: Панарин делает скворечники и чинит калитки

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Нападающий «Рейнджерс» нашел, чем занять себя во время пандемии коронавируса.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин нашел занятие для себя, пока НХЛ и мировой спорт в целом находятся на паузе. Он решил починить калитку и соорудить скворечник. Об этом сообщает «Советский спорт».
Получилось у хоккеиста не с первой попытки. Ему пришлось отдельно разобраться с шурупом, который был изначально вкручен «не туда». Однако сейчас у Панарина есть скворечник, а также калитка с работающим замком.
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