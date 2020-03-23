Пока нет НХЛ: Панарин делает скворечники и чинит калитки

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин нашел занятие для себя, пока НХЛ и мировой спорт в целом находятся на паузе. Он решил починить калитку и соорудить скворечник. Об этом сообщает «Советский спорт».

Получилось у хоккеиста не с первой попытки. Ему пришлось отдельно разобраться с шурупом, который был изначально вкручен «не туда». Однако сейчас у Панарина есть скворечник, а также калитка с работающим замком.