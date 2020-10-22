Шлеменко оценил шансы Нурмагомедова и Гэтжи в поединке за титул

Шлеменко оценил шансы Нурмагомедова и Гэтжи в поединке за титул

Вчера, 14:40СпортPhoto: pxhere.com
Известный российский боец ММА Александр Шлеменко оценил шансы Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. 

«Шансы примерно 70 на 30 в пользу Хабиба, – рассказал в интервью для «Советского спорта». – Гэтжи ведь очень хороший нокаутер. Легкой прогулки у Хабиба все же не будет. При этом Гэтжи удобный соперник для него. Американец в основном работает руками, у него хорошо поставлен бокс. А чтобы удачно использовать руки, нужно держать среднюю или длинную дистанцию. Но Хабиб работает в борцовском стиле и для него тоже важна дистанция. Если постоянно заходить и клинчиваться, резко сокращать дистанцию, что Хабиб как раз всегда делает, то по тебе сложно попасть. А Гэтжи ногами в голову не бьет, коленями в прыжке тоже. Поэтому его арсенал для победы над Хабибом сильно сужается».

Напомним, что Нурмагомедов в профессиональных смешанных единоборствах пока не потерпел ни одного поражения, одержав 28 побед в 28 боях.

Бой состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

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