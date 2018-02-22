В Уфе открылся новый спортивный комплекс «Астра»

Он расположен на Ростовской, 18.

21 февраля в Уфе прошла торжественная церемония открытия нового спорткомплекса «Астра», сообщили в пресс-службе администрации города. Спортсменов и их наставников с этим событием поздравил глава Уфы Ирек Ялалов.

Эта площадка, которая подвергается сейчас серьезной социальной реновации, позволит нам создать практически в центре города целый спортивный комплекс, который будет идти на пользу нашей молодежи, сказал Ирек Ялалов, обращаясь к участникам мероприятия.