Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не сможет играть в «Ювентусе»
21 февраля, 18:43СпортФото: pxhere.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывший главный тренер «Спартака» и «Енисея» оценил ситуацию, сложившуюся в лиге после зимних трансферов.
Экс-главный тренер «Спартака» и «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал возможность перехода игроков российских клубов в крупные европейский гранды. Об этом сообщает «Советский спорт».
- Лучше сделать, как Смолов. Начать со скромной команды, тренер которой в тебе заинтересован. И для Миранчуков такие в Европе наверняка найдутся. Но при чем здесь «Юве»? Сейчас в РПЛ нет футболистов, готовых там заиграть, - отметил Дмитрий Аленичев в интервью sovsport.ru.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей