Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не сможет играть в «Ювентусе»

- Лучше сделать, как Смолов. Начать со скромной команды, тренер которой в тебе заинтересован. И для Миранчуков такие в Европе наверняка найдутся. Но при чем здесь «Юве»? Сейчас в РПЛ нет футболистов, готовых там заиграть, - отметил Дмитрий Аленичев в интервью sovsport.ru.