«Ливерпуль» впервые проиграл в 2020 году

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Лидер АПЛ потерпел поражение от «Атлетико» в матче ЛЧ.
«Ливерпуль» потерпел свое первое поражение в 2020 году. В чемпионате Англии за красными никто не может угнаться. А вот в первом матче ⅛ финала Лиги Чемпионов команде пришлось несладко.
Как сообщает «Советский спорт», «Атлетико» сыграл в свой привычный футбол, связав соперника по рукам и ногам. Юрген Клопп недооценил соперника , его игроки ни разу не пробили в створ за игру. Итог встречи - 1:0 в пользу «Атлетико».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей