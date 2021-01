ЦСКА победил «Спартак» в КХЛ

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Спартак» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче открыл канадский форвард армейцев Брендан Лайпсик, после первого перерыва Илья Талалуев забросил ответную шайбу, а победный гол на предпоследней минуте игры забил капитан ЦСКА Сергей Андронов, сообщает «Советский спорт». Благодаря победе в дерби и домашнему поражению «Ак Барса» от рижского «Динамо» (4:5ОТ), ЦСКА догнал по потерянным очкам казанцев в сводной таблице чемпионата. У армейцев одна игра в запасе. А «Спартак» рискует опуститься на девятое место в Западной конференции – «Витязь» совсем рядом. Борьба за Кубок континента и путевки в плей-офф разгорается.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter