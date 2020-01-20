Линус Умарк прокомментировал слухи об уходе из «Салавата Юлаева»
Сегодня, 08:50СпортНадежда ВалитоваФото: sport24
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Нападающий признался, что пока даже не думает о будущем сезоне.
Издание Sport24 цитирует шведского хоккеиста:
«Я пока не думаю об этом, сейчас игра, я на ней слишком сконцентрирован, команде нужна помощь, что будет потом, мы еще посмотрим. Буду думать об этом позже».
Напомним, что ранее в сети распространялись слухи об уходе Линуса Умарка из «Салавата Юлаева» в связи с его отказом продлевать с клубом контракт.
Напомним, что с командой из Башкирии Умарк, чемпион мира в составе сборной Швеции, с лета 2015-го года.
Медиакорсеть ранее подробно написала как «юлаевец» Умарк спас Матч Звезд КХЛ.
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