И в атаке, и в воротах. Как «юлаевец» Умарк спас Матч Звезд КХЛ

Мастер-шоу: Метсола проспорил буллит, Сошников-биатлонист и (не-) точный Умарк

Кому-то начало Матча Звезд интереснее, чем сам хоккей, потому что в конкурсах игроки могут особенным образом проявить свои таланты и артистизм, чего не дождаться в официальных матчах из-за важности результата.

Что ж, третий московский Матч Звезд оказался в этом отношении скромным, как и почти все игроки. Самым большим молодцом оказался канадец Даррен Диц из «Барыса», прочитавший Пушкина на новый лад.

Что же «юлаевцы»? Самое яркое: как Юха Метсола проспорил Нику Бэйлену из «Трактора» буллит.

Поэтому вы практически ничего не пропустили, если вдруг не провели у экрана примерно три часа подряд (почти 4:40 во второй день). И в этом вся суть: «астрономические выходные» запоминаются чаще не мастерством, а шоу. Вы помните хоть один из конкурсов с участием Филипа Ларсена в прошлом или позапрошлом году? Я тоже нет. Зато горящая клюшка Линуса Умарка из 2016-го это классика.

Мастер-шоу стоит реформировать в сторону простоты и зрелищности. Долгие речи и непонятные конкурсы вроде «биатлона» или «эстафеты мастерства» просто забивают время и мероприятие становится скучным. Давайте вместо них споем или выйдем атаковать 3 в 0. Так будет и мастерство, и шоу.

Фото: КХЛ

Но выполним формальности и коротко пройдемся по конкурсам. Ссылки ведут на момент, в котором участвуют «юлаевцы» (кроме, очевидно, конкурсов без них).

Полукруг на скорость: Никита Сошников участвовал (противостоял Павлу Порядину), выиграл представитель сборной Тарасова Егор Анисимов.

«Надежная защита» на серию сэйвов: Юха Метсола разделил победу с Тимуром Биляловым, несмотря на хитрость Бэйлена, Умарк не впечатлил броском. Главный № 99 хоккейной Беларуси Владислав Грецкий подкупил вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека сырниками. Егор Морозов из «Северстали» вырядился дедом Морозом. «Торпедовец» Чарлз Геноуэй выходил в свитере под хохлому.

«Эстафета мастерства»: самый странный конкурс, в котором Никита Сошников забрасывал в пустые, а Умарк не всегда попадал в маленькие ворота. Триумф «харламовцев».

Фото: КХЛ

Сильнейший бросок: без уфимцев. Победил «сибиряк» Юрки Йокипакка из команды Харламова.

Точность броска: лучшим стал Найджел Доус из «Автомобилиста», Линус Умарк показал один из лучших результатов.

Умарк против зеленого цвета. pic.twitter.com/TiUjZM7pmS — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 18, 2020

Биатлон: конкурс у Никиты Сошникова не получился, итоговая виктория дивизиона Харламова.

В качестве бонуса: по окончании мастер-шоу комментатор Андрей Юртаев появился в эфире в шапке с рыжими волосами. Много ли людей из Черниковки напоминали рэпера Eazy E в прямом эфире? Задумайтесь об этом.

В общем и в целом мастер-шоу скорее не получилось, чем получилось, потому что «звездный уик-энд» должен напоминать гибрид тусовки с цирком, а оно было сравнимо с ожиданием начинки в купленном пирожке и «вау-эффект» был скоротечен.

Полуфинал: Сошников поучаствовал во всех голах, у Умарка три ассиста

Второй день посвящен турниру дивизионов. Выигравший в субботу дивизион Харламова выбрал в себе соперники команду имени Тарасова и более позднее начало матча. Поэтому в первом полуфинале играли команда Боброва и команда дивизиона Чернышева.

Фото: КХЛ

Со счетом 7:4 победили подопечные Алексея Кудашова и Дмитрия Федорова, который после итоговой победы в турнире выполнил свое обещание побриться налысо, раздеться по пояс и пробежать вокруг арены. Комментатор и креативный директор, кстати, скоро поступит в Высшую школу тренеров. Хороший пример всем выпускникам филфака.

Это потешные игры и, безусловно, никто и не думал выкладываться даже на треть, естественно, не было никакой тактики. И все же в прошлом году таких провалов в обороне у «чернышевцев» не было: похоже, ведущая Мария Басс была все же лучшим тренером, чем комментатор Олег Мосалев. Не все может проконтролировать Боб Хартли. Может, надо было ставить в ворота не Игоря Бобкова?

Западная команда выиграла вполне по делу, даже если отбросить шуточный статус игры — продвинутая статистика показывает, что они лучше проходили среднюю и завершали атаку более эффективно. Все таблицы и графики по ссылке.

Многочисленным болельщикам «СЮ», несомненно, понравилось, что именно тройка Умарк-Сошников-Диц забросила все шайбы команды в синей. По сути, ради своих все и смотрят Матчи Звезд. Давайте вспомним и мы.

Никита Сошников воспользовался элегантной скидкой Линуса Умарка и распечатал ворота Юлиуса Гудачека.

Вскоре удалась позиционная атака, в которой Сошников оформил дубль.

Позиционка отличная. 5:2, Сошников делает дубль. pic.twitter.com/slGP0n9B4j — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020

«Красные» довели счет до 7:2. Но последние два гола в матче были за Дарреном Дицем из дивизиона Чернышева.

Несомненно, канадец оценил передачу Линуса.

На последней минут швед выбежал 1 в 0, однако, счет больше не менялся.

Умарк пытался забить 1 в 0. pic.twitter.com/AjqdbikuMN — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020

Впервые после смены формата дивизион Чернышева остался без финала. В 2017-м в Уфе и в 2019-м в Казани команда побеждала в турнире, в 2018-м в Астане — второе место.

Матч за бронзу: Сошников забивает, Метсола забивает, Умарк в воротах и вам не показалось

В другом полуфинале «харламовцы» не рассчитали свои силы и были биты сборной Тарасова 8:6. Получился чисто западный финал и чисто восточный матч за третье место и в ней подопечные Хартли и Мосалева одержали победу 9:8Б, хотя проигрывали 4:7 менее, чем за четыре минуты до сирены.

Но не это гвоздь программы. «Звездный уик-энд» избежал мучительной смерти от скуки именно благодаря игрокам «Салавата Юлаева», потому что Линус Умарк встал в ворота, а Юха Метсола пошел в нападение.

Фото: КХЛ

И знаете что? У шведа весьма неплохо выходило.

И сам Умарк просто наслаждался игрой в воротах. Еще бы: в детстве он брал пример с кузена-вратаря и всегда мечтал сыграть в «рамах».

Даже когда арбитры переходили все рамки разумного.

Ведь всегда можно нанести ответный бросок.

Умарк отражает буллит и... контратакует. pic.twitter.com/lJiSMniZ0w — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020

Метсола был не против поменяться и они с Сошниковым быстро стали создавать моменты. И наконец их выход 2 в 0 стал голевым — у Юхи пас, у Никиты гол.

Сошников и Метсола реализуют 2 в 0. pic.twitter.com/kurTf1cxCC — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020

Как уже было сказано, сборная Чернышева «горела» 4:7. И тогда Метсола взял игру на себя и стал первым вратарем, забившим гол в Матче Звезд.

Команда в синем улучшила игру и вышла вперед, однако, «желтые» счет сравняли и все решалось послематчевыми бросками. В серии буллитов Умарк отразил все. Даже с бросками, которые выполнялись вратарской клюшкой.

Прости парень, тут я играю вратарской. pic.twitter.com/YRttIe2QBa — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020

Даже с Зариповым.

А как обокрал магнитогорца Денниса Расмуссена?

Никита Сошников забросить не сумел, но точных попаданий Брендона Ипа из «Куньлуня» и Егора Чинахова из системы «Авангарда» хватило для завоевания бронзовых наград. Неплохо повеселились и взбодрились перед тяжелейшим этапом «регулярки».

Фото: КХЛ

В финальном матче победили формальные хозяева — 7:6Б в пользу дивизиона Боброва.

Итоговая статистика «юлаевцев»

Сначала турнир-2020. Юха Метсола: 1 матч, 1+1. Никита Сошников: 2 матча, 3+2. Линус Умарк: 2 матча, 0+3, 71,43%ОБ. Теперь думайте, кого считать самым результативным вратарем.

Фото: КХЛ

Статистика за всю историю Матчей Звезд КХЛ.

МВЗ И В Ш А О О/И Конкурсы Победы % побед Годы Радулов 4 4 2 3 10 13 3,25 7 5 71,43% 2009, 2010, 2011, 2012 Умарк 3 5 2 3 8 11 2,20 5 3 60,00% 2016, 2018, 2020 Торесен 2 2 2 3 2 5 2,50 3 0 0,00% 2010, 2011 Сошников 1 2 1 3 2 5 2,50 3 0,00% 2020 Ткачев 1 2 1 2 1 3 1,50 2 1 50,00% 2018 (Адмирал изначально) Прошкин 2 2 1 2 2 1,00 1 1 100,00% 2009, 2012 Кольцов 2 2 1 2 2 1,00 2 2 100,00% 2014, 2015 Леписте 1 2 2 2 2 1,00 2 1 50,00% 2017 Лисин 1 2 2 2 2 1,00 3 3 100,00% 2017 Ларсен 2 4 3 4 4 1,00 4 4 100,00% 2018, 2019 Калинин 1 1 0 1 1 1,00 2 1 50,00% 2010 Зубарев 1 1 0 1 1 1,00 1 1 100,00% 2014 Арзамасцев 2 2 2 1 1 0,50 2 2 100,00% 2017 Капризов 2 2 2 1 1 0,50 2 0,00% 2017 Терещенко 1 1 0 0 0,00 2 1 50,00% 2009 Еременко 1 1 0 0 0,00 1 1 100,00% 2009 Зиновьев 1 1 0 0 0,00 0 0 2010 Метсола 2 1 1 1 1 2 2,00 2 2 100,00% 2019, 2020 Бурдасов 1 2 2 2 2 1,00 3 3 100,00% 2019 Логинов 1 1 0 0 0,00 0 0 2016

В 2021-м году Неделя Звезд состоится в Риге.