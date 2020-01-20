И в атаке, и в воротах. Как «юлаевец» Умарк спас Матч Звезд КХЛ
Медиакорсеть — о поездке игроков «СЮ» Метсолы, Сошникова и Умарка на Матч Звезд КХЛ 2020.
Мастер-шоу: Метсола проспорил буллит, Сошников-биатлонист и (не-) точный Умарк
Кому-то начало Матча Звезд интереснее, чем сам хоккей, потому что в конкурсах игроки могут особенным образом проявить свои таланты и артистизм, чего не дождаться в официальных матчах из-за важности результата.
Что ж, третий московский Матч Звезд оказался в этом отношении скромным, как и почти все игроки. Самым большим молодцом оказался канадец Даррен Диц из «Барыса», прочитавший Пушкина на новый лад.
В остальном — симпатичные маленькие истории. Чудовищная попытка ассистентов тренеров спеть (Леонид Вайсфельд потерял голос), но достойный хип-хоп, Юркки «Елки-палки» Йокипакка в образе елки, Данис Зарипов с металлическим учпочмаком (эчпочмаком?), Гинек Зогорна с картонным братом на буллитах (чтит традиции клуба), Александр Семин и Яков Рылов с сыновьями и еще немного в таком духе.
Что же «юлаевцы»? Самое яркое: как Юха Метсола проспорил Нику Бэйлену из «Трактора» буллит.
Поэтому вы практически ничего не пропустили, если вдруг не провели у экрана примерно три часа подряд (почти 4:40 во второй день). И в этом вся суть: «астрономические выходные» запоминаются чаще не мастерством, а шоу. Вы помните хоть один из конкурсов с участием Филипа Ларсена в прошлом или позапрошлом году? Я тоже нет. Зато горящая клюшка Линуса Умарка из 2016-го это классика.
Мастер-шоу стоит реформировать в сторону простоты и зрелищности. Долгие речи и непонятные конкурсы вроде «биатлона» или «эстафеты мастерства» просто забивают время и мероприятие становится скучным. Давайте вместо них споем или выйдем атаковать 3 в 0. Так будет и мастерство, и шоу.
Но выполним формальности и коротко пройдемся по конкурсам. Ссылки ведут на момент, в котором участвуют «юлаевцы» (кроме, очевидно, конкурсов без них).
Полукруг на скорость: Никита Сошников участвовал (противостоял Павлу Порядину), выиграл представитель сборной Тарасова Егор Анисимов.
Гонка: Сошников vs Порядин. pic.twitter.com/G9JIkqhe2V— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 18, 2020
«Надежная защита» на серию сэйвов: Юха Метсола разделил победу с Тимуром Биляловым, несмотря на хитрость Бэйлена, Умарк не впечатлил броском. Главный № 99 хоккейной Беларуси Владислав Грецкий подкупил вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека сырниками. Егор Морозов из «Северстали» вырядился дедом Морозом. «Торпедовец» Чарлз Геноуэй выходил в свитере под хохлому.
Умарк пытался. pic.twitter.com/hL6AtNo6QP— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 18, 2020
«Эстафета мастерства»: самый странный конкурс, в котором Никита Сошников забрасывал в пустые, а Умарк не всегда попадал в маленькие ворота. Триумф «харламовцев».
Сильнейший бросок: без уфимцев. Победил «сибиряк» Юрки Йокипакка из команды Харламова.
Точность броска: лучшим стал Найджел Доус из «Автомобилиста», Линус Умарк показал один из лучших результатов.
Умарк против зеленого цвета. pic.twitter.com/TiUjZM7pmS— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 18, 2020
Биатлон: конкурс у Никиты Сошникова не получился, итоговая виктория дивизиона Харламова.
Сошников-биатлонист (не очень). pic.twitter.com/kk4BVlK8NU— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 18, 2020
В качестве бонуса: по окончании мастер-шоу комментатор Андрей Юртаев появился в эфире в шапке с рыжими волосами. Много ли людей из Черниковки напоминали рэпера Eazy E в прямом эфире? Задумайтесь об этом.
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Hey now! #khlallstar #матчтв #хоккей #матчзвезд #телевидение
Публикация от Андрей Юртаев (@radioyurtaev)
В общем и в целом мастер-шоу скорее не получилось, чем получилось, потому что «звездный уик-энд» должен напоминать гибрид тусовки с цирком, а оно было сравнимо с ожиданием начинки в купленном пирожке и «вау-эффект» был скоротечен.
Полуфинал: Сошников поучаствовал во всех голах, у Умарка три ассиста
Второй день посвящен турниру дивизионов. Выигравший в субботу дивизион Харламова выбрал в себе соперники команду имени Тарасова и более позднее начало матча. Поэтому в первом полуфинале играли команда Боброва и команда дивизиона Чернышева.
Со счетом 7:4 победили подопечные Алексея Кудашова и Дмитрия Федорова, который после итоговой победы в турнире выполнил свое обещание побриться налысо, раздеться по пояс и пробежать вокруг арены. Комментатор и креативный директор, кстати, скоро поступит в Высшую школу тренеров. Хороший пример всем выпускникам филфака.
Это потешные игры и, безусловно, никто и не думал выкладываться даже на треть, естественно, не было никакой тактики. И все же в прошлом году таких провалов в обороне у «чернышевцев» не было: похоже, ведущая Мария Басс была все же лучшим тренером, чем комментатор Олег Мосалев. Не все может проконтролировать Боб Хартли. Может, надо было ставить в ворота не Игоря Бобкова?
Западная команда выиграла вполне по делу, даже если отбросить шуточный статус игры — продвинутая статистика показывает, что они лучше проходили среднюю и завершали атаку более эффективно. Все таблицы и графики по ссылке.
Многочисленным болельщикам «СЮ», несомненно, понравилось, что именно тройка Умарк-Сошников-Диц забросила все шайбы команды в синей. По сути, ради своих все и смотрят Матчи Звезд. Давайте вспомним и мы.
Никита Сошников воспользовался элегантной скидкой Линуса Умарка и распечатал ворота Юлиуса Гудачека.
Сошников, 3:1. pic.twitter.com/oyVQ2VAHVg— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020
Вскоре удалась позиционная атака, в которой Сошников оформил дубль.
Позиционка отличная. 5:2, Сошников делает дубль. pic.twitter.com/slGP0n9B4j— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020
«Красные» довели счет до 7:2. Но последние два гола в матче были за Дарреном Дицем из дивизиона Чернышева.
Несомненно, канадец оценил передачу Линуса.
Умарк - пас, Диц - гол. pic.twitter.com/VhZTYhCKen— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020
На последней минут швед выбежал 1 в 0, однако, счет больше не менялся.
Умарк пытался забить 1 в 0. pic.twitter.com/AjqdbikuMN— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020
Впервые после смены формата дивизион Чернышева остался без финала. В 2017-м в Уфе и в 2019-м в Казани команда побеждала в турнире, в 2018-м в Астане — второе место.
Матч за бронзу: Сошников забивает, Метсола забивает, Умарк в воротах и вам не показалось
В другом полуфинале «харламовцы» не рассчитали свои силы и были биты сборной Тарасова 8:6. Получился чисто западный финал и чисто восточный матч за третье место и в ней подопечные Хартли и Мосалева одержали победу 9:8Б, хотя проигрывали 4:7 менее, чем за четыре минуты до сирены.
Но не это гвоздь программы. «Звездный уик-энд» избежал мучительной смерти от скуки именно благодаря игрокам «Салавата Юлаева», потому что Линус Умарк встал в ворота, а Юха Метсола пошел в нападение.
И знаете что? У шведа весьма неплохо выходило.
И сам Умарк просто наслаждался игрой в воротах. Еще бы: в детстве он брал пример с кузена-вратаря и всегда мечтал сыграть в «рамах».
Умарк тащит. pic.twitter.com/CeJQt7lvQl— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020
Даже когда арбитры переходили все рамки разумного.
Судьи убивают... pic.twitter.com/6ub8vg1jvl— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020
Ведь всегда можно нанести ответный бросок.
Умарк отражает буллит и... контратакует. pic.twitter.com/lJiSMniZ0w— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020
Метсола был не против поменяться и они с Сошниковым быстро стали создавать моменты. И наконец их выход 2 в 0 стал голевым — у Юхи пас, у Никиты гол.
Сошников и Метсола реализуют 2 в 0. pic.twitter.com/kurTf1cxCC— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020
Как уже было сказано, сборная Чернышева «горела» 4:7. И тогда Метсола взял игру на себя и стал первым вратарем, забившим гол в Матче Звезд.
Команда в синем улучшила игру и вышла вперед, однако, «желтые» счет сравняли и все решалось послематчевыми бросками. В серии буллитов Умарк отразил все. Даже с бросками, которые выполнялись вратарской клюшкой.
Прости парень, тут я играю вратарской. pic.twitter.com/YRttIe2QBa— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020
Даже с Зариповым.
Умарк > Зарипов. pic.twitter.com/5Rv5fozXVL— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020
А как обокрал магнитогорца Денниса Расмуссена?
Линус обкрадывает Расмуссена. pic.twitter.com/P5tlzBkM4x— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) January 19, 2020
Никита Сошников забросить не сумел, но точных попаданий Брендона Ипа из «Куньлуня» и Егора Чинахова из системы «Авангарда» хватило для завоевания бронзовых наград. Неплохо повеселились и взбодрились перед тяжелейшим этапом «регулярки».
В финальном матче победили формальные хозяева — 7:6Б в пользу дивизиона Боброва.
Итоговая статистика «юлаевцев»
Сначала турнир-2020. Юха Метсола: 1 матч, 1+1. Никита Сошников: 2 матча, 3+2. Линус Умарк: 2 матча, 0+3, 71,43%ОБ. Теперь думайте, кого считать самым результативным вратарем.
Статистика за всю историю Матчей Звезд КХЛ.
|МВЗ
|И
|В
|Ш
|А
|О
|О/И
|Конкурсы
|Победы
|% побед
|Годы
|Радулов
|4
|4
|2
|3
|10
|13
|3,25
|7
|5
|71,43%
|2009, 2010, 2011, 2012
|Умарк
|3
|5
|2
|3
|8
|11
|2,20
|5
|3
|60,00%
|2016, 2018, 2020
|Торесен
|2
|2
|2
|3
|2
|5
|2,50
|3
|0
|0,00%
|2010, 2011
|Сошников
|1
|2
|1
|3
|2
|5
|2,50
|3
|0,00%
|2020
|Ткачев
|1
|2
|1
|2
|1
|3
|1,50
|2
|1
|50,00%
|2018 (Адмирал изначально)
|Прошкин
|2
|2
|1
|2
|2
|1,00
|1
|1
|100,00%
|2009, 2012
|Кольцов
|2
|2
|1
|2
|2
|1,00
|2
|2
|100,00%
|2014, 2015
|Леписте
|1
|2
|2
|2
|2
|1,00
|2
|1
|50,00%
|2017
|Лисин
|1
|2
|2
|2
|2
|1,00
|3
|3
|100,00%
|2017
|Ларсен
|2
|4
|3
|4
|4
|1,00
|4
|4
|100,00%
|2018, 2019
|Калинин
|1
|1
|0
|1
|1
|1,00
|2
|1
|50,00%
|2010
|Зубарев
|1
|1
|0
|1
|1
|1,00
|1
|1
|100,00%
|2014
|Арзамасцев
|2
|2
|2
|1
|1
|0,50
|2
|2
|100,00%
|2017
|Капризов
|2
|2
|2
|1
|1
|0,50
|2
|0,00%
|2017
|Терещенко
|1
|1
|0
|0
|0,00
|2
|1
|50,00%
|2009
|Еременко
|1
|1
|0
|0
|0,00
|1
|1
|100,00%
|2009
|Зиновьев
|1
|1
|0
|0
|0,00
|0
|0
|2010
|Метсола
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|2,00
|2
|2
|100,00%
|2019, 2020
|Бурдасов
|1
|2
|2
|2
|2
|1,00
|3
|3
|100,00%
|2019
|Логинов
|1
|1
|0
|0
|0,00
|0
|0
|2016
В 2021-м году Неделя Звезд состоится в Риге.
Следующий матч: 21 января, 19:00. «Салават Юлаев» — «Адмирал». Прямые трансляции КХЛ ТВ HD, БСТ