"Юлаевцы" повели в серии с "Авто", Кемппайнен и Умарк творят историю

Правильные выводы "Салавата"

Плей-офф - время, когда нужно прыгать выше головы после каждого матча. В рамках серии есть только три права на ошибку. Постоянное самосовершенствование, адаптация и работа отличают чемпионов. В прошлый раз мы отметили, что "Автомобилист" извлек уроки из поражения на старте противостояния - они показали злой и быстрый хоккей, сыграв при этом без лишнего лоска, просто и надежно. Так они выиграли вторую встречу, не дав "юлаевцам" сделать ничего серьезного.

Теперь уже "зеленые" сделали свои выводы. Прежде всего, "юлаевцы" добавили в темпе, причем ускорили катание все звенья. Зачем команда Андрея Мартемьянова в ответ решила играть вторым номером - вопрос без ответа. Возможно, они пытались поймать "Салават Юлаев" на ошибках или хотели сэкономить силы. Хозяева старались исключить такую возможность, весьма качественно играя на подборе в средней и чужой зонах. Вот в своей зоне это было уже не столь успешно - в умении "Авто" закрывать синюю линию и делать быстрый короткий пас от борта видимому партнеру кроется их резерв для оперативных атак.

Фото: "Салават Юлаев"

Второе, что улучшили уфимцы, - вход в зону. Именно вход, потому что вбрасывать качественно все еще не получается, да и процент использованных смен остается скромным. Примечательно, что в начале встречи подопечные Николая Цулыгина много бросали со входа, и все шесть бросков в створ (плюс два мимо) пришлись именно на начальную треть основного времени. Похоже, потом они поняли, что в этом нет большого резона, если удалось выиграть конек и владеть преимуществом в скорости и объеме катания. Игроки Уфы не экономили энергию и, с точки зрения прессинга, провели пока самый успешный матч в плей-офф. Уральцы могут сколько угодно сокрушаться из-за того, как защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин выдал шайбу на гол Владимиру Ткачеву, однако этого гола бы не было, если бы сам номер 19 не играл так далеко. Екатеринбуржцы по-прежнему эффективно проходят центр, хотя вчера вечером им пришлось столкнуться с большим числом силовых приемов в средней зоне.

СЮ Авто Разница Corsi 61 75 -14 Corsi for, % 44,85% 55,15% -10,29% Голы 5 на 5 1 0 1 Броски в створ 5 на 5 27 35 -8 Точность 5 на 5, % 3,7% 0% 3,7% PDO, % 103,70% 96,30% 7,41% БВ за минуту в атаке 2,633 3,325 -0,692 Блокшоты за минуту в защите 1,029 0,98 0,049 Пробросы 3 5 -2 Вход в зону 5 на 5 21 35 -14 Брак при входе 5 на 5 22 18 4 Успешный вход, % 48,84% 66,04% -17,2% Вброс в зону 5 на 5 11 9 2 Брак при вбросе 5 на 5 18 9 9 Успешный вброс, % 37,93% 50% -12,07% Вход+вброс 5 на 5 32 44 -12 Вход, % 65,63% 79,55% -13,92% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 42 55 -13 Вход+вброс+брак+ВБр в атаке 5 на 5 105 108 -3 Смены в атаке, % 40% 50,93% -10,93%

Прессинг также стал причиной целых пяти пробросов "Авто" - в первых двух матчах они так не ошибались. Справедливости ради, уфимцы тут тоже далеко не молодцы - один проброс случился в концовке третьего игрового отрезка, а последний - в овертайме.

Если вкратце, вот что изменили "юлаевцы" и за счет чего удалось победить:

Темп и увеличившаяся частота передач.

Прессинг и опека 1 в 1.

Более плотная игра в средней зоне.

Больше набросов и попыток добить, старание максимально задержаться в чужой зоне.

Воспользовались пассивностью и многочисленными подарками соперника.

Фото: "Салават Юлаев"

В самом деле, команду Екатеринбурга было не узнать. Понятно, что хозяева не ахти как разыгрывают большинство, но все-таки семь раз дать Умарку и компании поиграть в большинстве - уж слишком щедро. "Салават", однако, не был бы собой, если бы не ответил какой-нибудь нелепицей: "юлаевцы" ухитрились пропустить, играя в большинстве. Пропустили атаку, соперник заработал вбрасывание в зоне Метсолы и вуаля - 1:1. Надо сказать, что уральцы и до этого немало навещали уфимскую часть льда, имея на площадке на игрока меньше - по сути, эта цепкость, вбрасывания и несколько неплохих моментов (бывшими, по сути, плодами индивидуальных усилий, а не командным розыгрышем) и есть немногочисленные плюсы в игре "Автомобилиста". Андрею Мартемьянову предстоит немалая работа - хоккеисты в красном должны отвоевать среднюю зону и быстрее играть в позиционном нападении. Теперь уже "Салават" сломал их план.

СЮ Авто %СЮ Зона атаки 11 12 47,83% Средняя зона 8 6 57,14% Зона защиты 9 17 34,62% 5 на 5 23 21 52,27% В целом 28 35 44,44%

Вратари - MVP матча, Трямкин подвел "Автомобилист"

Три матча прошло, а Юха Метсола и Якуб Коварж до сих пор играют здорово и не пропускают больше 1-2 шайб. У Екатеринбурга не может быть претензий к своему киперу, пусть лучше посадят в запас Никиту Трямкина: ведущий защитник гостей сначала сделал "голевой пас" Владимиру Ткачеву, а потом столкнул Теему Хартикайнена на Коваржа, помешав Якубу поймать шайбу. Между этими действиями Трямкин сделал уже "настоящий" ассист, но при этом схлопотал лишние штрафные минуты. Экс-энхаэловцу и лидеру команды не пристало так играть в своей зоне.

Юха Метсола продолжает трудиться в поте лица. В концовке стартовой двадцатиминутки он справился с выходом Георгия Белоусова 1 в 0, разобрался и в ситуации 2 в 1. В середине второго периода снова на рандеву выбегал Франсис Паре, еще был опасный рикошет. Без Метсолы "Салават" бы не выиграл шесть матчей в этом плей-офф.

Его оппонент в другом конце площадки тоже отметился эффектным спасением. Несомненно, Линус Умарк и Филип Ларсен еще долго обсуждали этот эпизод на лавке.

Да даже количество бросков впечатляет: 43-42 в матче плей-офф - это что-то новенькое. При этом острых моментов ведь хватало, что еще раз подчеркивает исключительный уровень этих голкиперов.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 ОТ БВ СЮ 2 5 14 17 20 23 26 27 29 32 33 33 36 43 БВ Авто 1 5 7 11 11 13 16 23 26 29 29 34 39 42 Разница БВ 1 0 7 6 9 10 10 4 3 3 4 -1 -3 1 БВ СЮ за отрезок 2 3 9 3 3 3 3 1 2 3 1 0 3 7 БВ Авто за отрезок 1 4 2 4 0 2 3 7 3 3 0 5 5 3 Разница БВ за отрезок 1 -1 7 -1 3 1 0 -6 -1 0 1 -5 -2 4 Голы СЮ за отрезок 1 1 Голы Авто за отрезок 1 %БВ СЮ за отрезок 33,33% 14,29% %БВ Авто за отрезок 33,33%

Фото: "Салават Юлаев"

Кемппайнен и Умарк переписывают историю

Умарк - главная звезда башкирской команды, Теему Хартикайнен больше всех среди действующих хоккеистов играл за уфимский клуб. Йонас Кемппайнен в этой тройке - наименее популярный и в Уфе всего второй сезон. Ему удалось достичь уникального результата - три победные шайбы в рамках одного розыгрыша Кубка Гагарина в составе "Салавата Юлаева". Доселе это удавалось только знаменитому капитану Владимиру Антипову и главной звезде клуба в 2009-2012 годы Александру Радулову.

Кемппайнен стал третьим игроком СЮ в истории Кубка Гагарина, забросившим три победных шайбы за один плей-офф.



2 и 3 победных гола:



Антипов 3 (2011)

Радулов 3 (2010)

Кемппайнен 2 (2019)

Свитов 2 (2011)

Григоренко 2 (2011)

Филатов 2 (2013)

Сопел 2 (2013)

Соин 2 (2016) — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 18 March 2019

Умарк провел 47-ой матч за "Салават Юлаев" в Кубке Гагарина и, сделав передачу, он набрал 46 (12+34) результативных баллов. Шведский вингер побил рекорд Радулова и стал самым результативным хоккеистом Уфы в истории плей-офф КХЛ. Кстати, у Хартикайнена, идущего в этом списке третьим, 40 очков - есть еще минимум три матча, чтобы занять второе место.

Уфимский клуб проигнорировал память Сергея Гимаева

Два предложения в заметке на сайте и слепо скопированная из Википедии (сравните начало и раздел достижений) справка, содержащая ошибки (не указано серебро ЮЧМ и золото ЮЧЕ в качестве ассистента главного тренера), - вот и все, что "Салават Юлаев" сделал 18 марта на вторую годовщину смерти своего самого популярного воспитанника. Сергей Гимаев никогда не забывал свои уфимские корни, а клуб, который обучил его основам игры, забыл. "Салават Юлаев" мог начать матч с минуты молчания, подготовить видеоролик, фотогалерею, хороший арт или хотя бы банально распространить заметку с сайта по своим соцсетям - нет, ничего из этого не было сделано. Никому ничего не надо. Даже короткая запись "для галочки" была опубликована примерно в 17:40-17:45 и после матча "сползла" вниз в списке новостей на сайте.