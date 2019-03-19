"Юлаевцы" повели в серии с "Авто", Кемппайнен и Умарк творят историю
Медиакорсеть - об изменениях по сравнению со второй игрой серии, рекордах легионеров и игнорировании клубом памяти Сергея Гимаева.
Правильные выводы "Салавата"
Плей-офф - время, когда нужно прыгать выше головы после каждого матча. В рамках серии есть только три права на ошибку. Постоянное самосовершенствование, адаптация и работа отличают чемпионов. В прошлый раз мы отметили, что "Автомобилист" извлек уроки из поражения на старте противостояния - они показали злой и быстрый хоккей, сыграв при этом без лишнего лоска, просто и надежно. Так они выиграли вторую встречу, не дав "юлаевцам" сделать ничего серьезного.
Теперь уже "зеленые" сделали свои выводы. Прежде всего, "юлаевцы" добавили в темпе, причем ускорили катание все звенья. Зачем команда Андрея Мартемьянова в ответ решила играть вторым номером - вопрос без ответа. Возможно, они пытались поймать "Салават Юлаев" на ошибках или хотели сэкономить силы. Хозяева старались исключить такую возможность, весьма качественно играя на подборе в средней и чужой зонах. Вот в своей зоне это было уже не столь успешно - в умении "Авто" закрывать синюю линию и делать быстрый короткий пас от борта видимому партнеру кроется их резерв для оперативных атак.
Второе, что улучшили уфимцы, - вход в зону. Именно вход, потому что вбрасывать качественно все еще не получается, да и процент использованных смен остается скромным. Примечательно, что в начале встречи подопечные Николая Цулыгина много бросали со входа, и все шесть бросков в створ (плюс два мимо) пришлись именно на начальную треть основного времени. Похоже, потом они поняли, что в этом нет большого резона, если удалось выиграть конек и владеть преимуществом в скорости и объеме катания. Игроки Уфы не экономили энергию и, с точки зрения прессинга, провели пока самый успешный матч в плей-офф. Уральцы могут сколько угодно сокрушаться из-за того, как защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин выдал шайбу на гол Владимиру Ткачеву, однако этого гола бы не было, если бы сам номер 19 не играл так далеко. Екатеринбуржцы по-прежнему эффективно проходят центр, хотя вчера вечером им пришлось столкнуться с большим числом силовых приемов в средней зоне.
|СЮ
|Авто
|Разница
|Corsi
|61
|75
|-14
|Corsi for, %
|44,85%
|55,15%
|-10,29%
|Голы 5 на 5
|1
|0
|1
|Броски в створ 5 на 5
|27
|35
|-8
|Точность 5 на 5, %
|3,7%
|0%
|3,7%
|PDO, %
|103,70%
|96,30%
|7,41%
|БВ за минуту в атаке
|2,633
|3,325
|-0,692
|Блокшоты за минуту в защите
|1,029
|0,98
|0,049
|Пробросы
|3
|5
|-2
|Вход в зону 5 на 5
|21
|35
|-14
|Брак при входе 5 на 5
|22
|18
|4
|Успешный вход, %
|48,84%
|66,04%
|-17,2%
|Вброс в зону 5 на 5
|11
|9
|2
|Брак при вбросе 5 на 5
|18
|9
|9
|Успешный вброс, %
|37,93%
|50%
|-12,07%
|Вход+вброс 5 на 5
|32
|44
|-12
|Вход, %
|65,63%
|79,55%
|-13,92%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора
|42
|55
|-13
|Вход+вброс+брак+ВБр в атаке 5 на 5
|105
|108
|-3
|Смены в атаке, %
|40%
|50,93%
|-10,93%
Прессинг также стал причиной целых пяти пробросов "Авто" - в первых двух матчах они так не ошибались. Справедливости ради, уфимцы тут тоже далеко не молодцы - один проброс случился в концовке третьего игрового отрезка, а последний - в овертайме.
Если вкратце, вот что изменили "юлаевцы" и за счет чего удалось победить:
- Темп и увеличившаяся частота передач.
- Прессинг и опека 1 в 1.
- Более плотная игра в средней зоне.
- Больше набросов и попыток добить, старание максимально задержаться в чужой зоне.
- Воспользовались пассивностью и многочисленными подарками соперника.
В самом деле, команду Екатеринбурга было не узнать. Понятно, что хозяева не ахти как разыгрывают большинство, но все-таки семь раз дать Умарку и компании поиграть в большинстве - уж слишком щедро. "Салават", однако, не был бы собой, если бы не ответил какой-нибудь нелепицей: "юлаевцы" ухитрились пропустить, играя в большинстве. Пропустили атаку, соперник заработал вбрасывание в зоне Метсолы и вуаля - 1:1. Надо сказать, что уральцы и до этого немало навещали уфимскую часть льда, имея на площадке на игрока меньше - по сути, эта цепкость, вбрасывания и несколько неплохих моментов (бывшими, по сути, плодами индивидуальных усилий, а не командным розыгрышем) и есть немногочисленные плюсы в игре "Автомобилиста". Андрею Мартемьянову предстоит немалая работа - хоккеисты в красном должны отвоевать среднюю зону и быстрее играть в позиционном нападении. Теперь уже "Салават" сломал их план.
|СЮ
|Авто
|%СЮ
|Зона атаки
|11
|12
|47,83%
|Средняя зона
|8
|6
|57,14%
|Зона защиты
|9
|17
|34,62%
|5 на 5
|23
|21
|52,27%
|В целом
|28
|35
|44,44%
Вратари - MVP матча, Трямкин подвел "Автомобилист"
Три матча прошло, а Юха Метсола и Якуб Коварж до сих пор играют здорово и не пропускают больше 1-2 шайб. У Екатеринбурга не может быть претензий к своему киперу, пусть лучше посадят в запас Никиту Трямкина: ведущий защитник гостей сначала сделал "голевой пас" Владимиру Ткачеву, а потом столкнул Теему Хартикайнена на Коваржа, помешав Якубу поймать шайбу. Между этими действиями Трямкин сделал уже "настоящий" ассист, но при этом схлопотал лишние штрафные минуты. Экс-энхаэловцу и лидеру команды не пристало так играть в своей зоне.
Подарок для мини-Вовы. #КубокГагарина pic.twitter.com/8pI7VI7KeR— КХЛ (@khl) 18 March 2019
Юха Метсола продолжает трудиться в поте лица. В концовке стартовой двадцатиминутки он справился с выходом Георгия Белоусова 1 в 0, разобрался и в ситуации 2 в 1. В середине второго периода снова на рандеву выбегал Франсис Паре, еще был опасный рикошет. Без Метсолы "Салават" бы не выиграл шесть матчей в этом плей-офф.
Его оппонент в другом конце площадки тоже отметился эффектным спасением. Несомненно, Линус Умарк и Филип Ларсен еще долго обсуждали этот эпизод на лавке.
Да даже количество бросков впечатляет: 43-42 в матче плей-офф - это что-то новенькое. При этом острых моментов ведь хватало, что еще раз подчеркивает исключительный уровень этих голкиперов.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|65
|ОТ
|БВ СЮ
|2
|5
|14
|17
|20
|23
|26
|27
|29
|32
|33
|33
|36
|43
|БВ Авто
|1
|5
|7
|11
|11
|13
|16
|23
|26
|29
|29
|34
|39
|42
|Разница БВ
|1
|0
|7
|6
|9
|10
|10
|4
|3
|3
|4
|-1
|-3
|1
|БВ СЮ за отрезок
|2
|3
|9
|3
|3
|3
|3
|1
|2
|3
|1
|0
|3
|7
|БВ Авто за отрезок
|1
|4
|2
|4
|0
|2
|3
|7
|3
|3
|0
|5
|5
|3
|Разница БВ за отрезок
|1
|-1
|7
|-1
|3
|1
|0
|-6
|-1
|0
|1
|-5
|-2
|4
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|Голы Авто за отрезок
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|33,33%
|14,29%
|%БВ Авто за отрезок
|33,33%
Кемппайнен и Умарк переписывают историю
Умарк - главная звезда башкирской команды, Теему Хартикайнен больше всех среди действующих хоккеистов играл за уфимский клуб. Йонас Кемппайнен в этой тройке - наименее популярный и в Уфе всего второй сезон. Ему удалось достичь уникального результата - три победные шайбы в рамках одного розыгрыша Кубка Гагарина в составе "Салавата Юлаева". Доселе это удавалось только знаменитому капитану Владимиру Антипову и главной звезде клуба в 2009-2012 годы Александру Радулову.
Кемппайнен стал третьим игроком СЮ в истории Кубка Гагарина, забросившим три победных шайбы за один плей-офф.— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 18 March 2019
2 и 3 победных гола:
Антипов 3 (2011)
Радулов 3 (2010)
Кемппайнен 2 (2019)
Свитов 2 (2011)
Григоренко 2 (2011)
Филатов 2 (2013)
Сопел 2 (2013)
Соин 2 (2016)
Умарк провел 47-ой матч за "Салават Юлаев" в Кубке Гагарина и, сделав передачу, он набрал 46 (12+34) результативных баллов. Шведский вингер побил рекорд Радулова и стал самым результативным хоккеистом Уфы в истории плей-офф КХЛ. Кстати, у Хартикайнена, идущего в этом списке третьим, 40 очков - есть еще минимум три матча, чтобы занять второе место.
Уфимский клуб проигнорировал память Сергея Гимаева
Два предложения в заметке на сайте и слепо скопированная из Википедии (сравните начало и раздел достижений) справка, содержащая ошибки (не указано серебро ЮЧМ и золото ЮЧЕ в качестве ассистента главного тренера), - вот и все, что "Салават Юлаев" сделал 18 марта на вторую годовщину смерти своего самого популярного воспитанника. Сергей Гимаев никогда не забывал свои уфимские корни, а клуб, который обучил его основам игры, забыл. "Салават Юлаев" мог начать матч с минуты молчания, подготовить видеоролик, фотогалерею, хороший арт или хотя бы банально распространить заметку с сайта по своим соцсетям - нет, ничего из этого не было сделано. Никому ничего не надо. Даже короткая запись "для галочки" была опубликована примерно в 17:40-17:45 и после матча "сползла" вниз в списке новостей на сайте.
Гимаев был уважаемым экспертом. Когда он ушел из жизни, его вспоминали в своих соцсетях десятки хоккеистов КХЛ и НХЛ. Он был действительно самым известным комментатором и главной примой КХЛ ТВ и Матч ТВ. Бывший защитник легендарного ЦСКА с Валерием Харламовым и Вячеславом Фетисовым, игрок сборных СССР на европейских турнирах и в "суперсериях" против команд НХЛ - много ли игроков подобного калибра вышло из стен "юлаевской" СДЮШОР? Печально, что равнодушие и отсутствие качественного наполнения сайта и соцсетей уже не удивляют. Хоккеисты сейчас - главный актив клуба. Команда трудится, развивается и старается вопреки травмам, неопытности тренеров и физической усталости - сотрудникам и руководителям надо брать пример хотя бы раз в год. Топ-клуб обязан уважать историю.