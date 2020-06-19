Менеджер Хабиба назвал Макгрегора проституткой

«Он просто наказан за плохое поведение. Пусть посидит. Ты должен быть активным. Дерись с Тони, дерись с Масвидалем. Помните, что он говорил про нас? Это месть. Месть. Что касается его ухода, то тут мне сказать нечего. Он еще та проститутка. Ему просто нужно внимание», – цитирует менеджера "Советский спорт".