Эффенберг: Манджукич, Икарди и Ориги способны усилить атакующую линию «Боруссии»

Эффенберг: Манджукич, Икарди и Ориги способны усилить атакующую линию «Боруссии»

Вчера, 18:30СпортPhoto: pxhere.com
Экс-полузащитник «Баварии» Стефан Эффенберг выразил мнение, что руководству дортмундской «Боруссии» необходимо приобрести еще одного нападающего этой зимой.

«Еще несколько месяцев назад я говорил, что «Боруссия» должна подписать такого нападающего, как Манджукич. Между прочим, он все еще будет доступен и уже полгода без клуба. Он может помочь команде в последние 20 или 30 минут матча. Два других кандидата на зимний трансфер или, по крайней мере, на аренду до конца сезона: Дивок Ориги и Мауро Икарди. Пока в нынешнем сезоне они чаще находятся на скамейке запасных, но уже давно доказали свои навыки и могут немедленно помочь Дортмунду», – цитирует Эффенберга «Советский спорт», ссылаясь на T-Online.

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