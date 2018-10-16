В оргкомитете рассказали о влиянии ЧМ-2018 на ВВП России

С 2013 по 2018 год суммарное влияние ЧМ-2018 на экономику страны составило 952 миллиарда рублей или 1% от ее годового ВВП. Об этом пишет RNS.

Высокий экономический эффект от первенства планеты по футболу обусловлен вложениями в развитие инфраструктуры России, тратами футбольных фанатов, приехавших на Чемпионат, а также прочими расходами, сделанными при подготовке к мероприятию.

Показатели России соразмерны с показателями других государств принимавших ЧМ. Так экономический эффект России от мундиаля составил порядка 17 миллиардов долларов. Он превысил показатели Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Кореи, вплотную приблизившись к результату Японии.

Так в Бразилии первенство планеты по футболу прошло 2014 году, в ЮАР — в 2010 году, в Германии — в 2006, а в Южной Корее — в 2002 году.

При подготовке и проведении ЧМ-2018 рост трудовых доходов россиян составил 459 миллиардов рублей. Объемы налоговых поступлений в этот период выросли на 164 миллиарда рублей.

Наиболее положительное влияние прошедший мундиаль оказал на регионы РФ, в которых проходили матчи. В большинстве субъектов страны вклад подготовки и проведения ЧМ-2018 составил 2–6% ВРП в год. В Калининградской области и Мордовии данный показатель достиг уровня 20% и 17% соответственно.